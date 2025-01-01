Спектакль Крутится, вертится шар…

По пьесе Исаака Бабеля

«Пьеса написана в 1916 году, когда автору было всего 22 года. Однако её судьба оказалась непростой. Уже вскоре произведение было запрещено царской цензурой под предлогом „безнравственности“. Но сегодня, спустя более века, этот рассказ воспринимается как одна из самых чистых и светлых новелл современной литературы».

Вечная тема человека

Режиссёр акцентирует внимание на том, что текст Бабеля лишён назидательности, социальных или национальных проблем. Он о человеке как таковом. Это универсальная, вечная тема, которая делает рассказ поистине классическим.

Связь с Одессой и личное вдохновение

«Бабель был одесситом, и я тоже воспитан этим удивительным городом. Мне хотелось бы, чтобы дух Одессы проник в постановку, чтобы зритель почувствовал её присутствие. Особый настрой, светлая печаль — это ключевые эмоции, которые я бы хотел передать».

Трагическая судьба автора

Повествуя о судьбе Исаака Бабеля, режиссёр подчёркивает его трагический конец — расстрел в 1940 году. «Мы можем только догадываться, сколько величайших произведений он мог бы создать. Поэтому наша постановка — это дань памяти и возможность дать зрителям почувствовать величие недосказанного».

Печаль, которая всегда светла

Название спектакля могло бы звучать именно так, по словам режиссёра. Это произведение — напоминание о том, что даже в трагедии можно увидеть свет, который остаётся в душе человека.