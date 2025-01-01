Меню
Крутиsssимо
Киноафиша Крутиsssимо

Крутиsssимо

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу «Крутиsssимо» от Feelin’s и Boris Savoldelli

Эстрадно-джазовое шоу «Крутиsssимо» — это уникальный музыкальный проект международного тандема Feelin’s и Boris Savoldelli. Погрузитесь в мир итальянского джаза, переплетённого с мировыми хитами и уникальной энергетикой.

Лирика и радость в одном концерте

В программе выступления представлены несколько новых произведений из полюбившегося публике проекта ЕсенинJazz. Эти композиции станут глубоким лирическим контрастом весёлому итальянскому джазу. В 2025 году, когда мир отметит 130-летие со дня рождения Сергея Есенина, музыканты планируют представить серию из трёх альбомов, выпущенных в сотрудничестве с Butman Music, компанией Народного артиста России Игоря Бутмана.

Энергия и мастерство на сцене

Концерт наполнен позитивной энергетикой, которая мгновенно захватывает внимание даже самых искушённых слушателей. Мастерские импровизации солистов в сочетании с талантливыми аранжировками Геннадия Филина подарят настоящее удовольствие истинным ценителям джаза.

Харизма и опыт

Харизматичный фронтмен коллектива, итальянец Boris Savoldelli, сразу же заводит публику. Он с каждой следующей композицией лишь усиливает своё магическое обаяние. Не стоит забывать, что десять лет успешных гастролей Feelin’s и Savoldelli в России — это надежная констатация их мастерства и способности покорять сердца зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия! Ожидаем вас на шоу «Крутиsssимо»!

