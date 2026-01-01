Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крупным планом
Киноафиша Крупным планом

Крупным планом

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

В рамках фестиваля зрители смогут насладиться вечерним вечером классической музыки с выдающимися произведениями русских и зарубежных композиторов. В программе:

Программа концерта

  • Сибелиус: Концерт для скрипки с оркестром ре минор, ор. 47, части 2 и 3
  • Рахманинов: Соната для виолончели и фортепиано соль минор, op. 19, части 3 и 4 (переложение для виолончели с оркестром)
  • Бородин: Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»
  • Рахманинов: Каватина Алеко из оперы «Алеко»
  • Пуленк: Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор
  • Скрябин: «Прометей» («Поэма огня»), ор. 60

Исполнители

На сцене выступят:

  • Новосибирский академический симфонический оркестр
  • Новосибирская хоровая капелла
  • Денис Мацуев, фортепиано
  • Стефания Поспехина, скрипка
  • Борислав Струлёв, виолончель
  • Михаил Петренко, бас
  • Лев Бакиров, фортепиано
  • Захар Внутских, фортепиано
  • Дирижер – Иван Никифорчин

Дополнительная информация

Запланирована онлайн-трансляция концерта для удобства зрителей, которые не смогут присутствовать на месте. Ведущей лекции на Круглой сцене в 18:15 выступит Дарья Нехаева, известный музиковед. Не упустите возможность насладиться яркими и запоминающимися произведениями классической музыки!

Купить билет на концерт Крупным планом

Помощь с билетами
В других городах
Март
24 марта вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
3 апреля в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 4200 ₽
Cигма-бой тур: Бэтси
0+
Поп
Cигма-бой тур: Бэтси
3 апреля в 19:00 КК им. Маяковского
от 1800 ₽
Юные дарования Сибири
6+
Классическая музыка
Юные дарования Сибири
21 марта в 15:00 Новосибирская филармония
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше