Крупным планом

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

В рамках фестиваля зрители смогут насладиться вечерним вечером классической музыки с выдающимися произведениями русских и зарубежных композиторов. В программе:

Программа концерта

Сибелиус: Концерт для скрипки с оркестром ре минор, ор. 47, части 2 и 3

Концерт для скрипки с оркестром ре минор, ор. 47, части 2 и 3 Рахманинов: Соната для виолончели и фортепиано соль минор, op. 19, части 3 и 4 (переложение для виолончели с оркестром)

Соната для виолончели и фортепиано соль минор, op. 19, части 3 и 4 (переложение для виолончели с оркестром) Бородин: Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»

Ария Кончака из оперы «Князь Игорь» Рахманинов: Каватина Алеко из оперы «Алеко»

Каватина Алеко из оперы «Алеко» Пуленк: Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор

Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор Скрябин: «Прометей» («Поэма огня»), ор. 60

Исполнители

На сцене выступят:

Новосибирский академический симфонический оркестр

Новосибирская хоровая капелла

Денис Мацуев, фортепиано

Стефания Поспехина, скрипка

Борислав Струлёв, виолончель

Михаил Петренко, бас

Лев Бакиров, фортепиано

Захар Внутских, фортепиано

Дирижер – Иван Никифорчин

Дополнительная информация

Запланирована онлайн-трансляция концерта для удобства зрителей, которые не смогут присутствовать на месте. Ведущей лекции на Круглой сцене в 18:15 выступит Дарья Нехаева, известный музиковед. Не упустите возможность насладиться яркими и запоминающимися произведениями классической музыки!