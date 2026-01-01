Крупным планом

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»
В рамках фестиваля зрители смогут насладиться вечерним вечером классической музыки с выдающимися произведениями русских и зарубежных композиторов. В программе:
Программа концерта
- Сибелиус: Концерт для скрипки с оркестром ре минор, ор. 47, части 2 и 3
- Рахманинов: Соната для виолончели и фортепиано соль минор, op. 19, части 3 и 4 (переложение для виолончели с оркестром)
- Бородин: Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»
- Рахманинов: Каватина Алеко из оперы «Алеко»
- Пуленк: Концерт для двух фортепиано с оркестром ре минор
- Скрябин: «Прометей» («Поэма огня»), ор. 60
Исполнители
На сцене выступят:
- Новосибирский академический симфонический оркестр
- Новосибирская хоровая капелла
- Денис Мацуев, фортепиано
- Стефания Поспехина, скрипка
- Борислав Струлёв, виолончель
- Михаил Петренко, бас
- Лев Бакиров, фортепиано
- Захар Внутских, фортепиано
- Дирижер – Иван Никифорчин
Дополнительная информация
Запланирована онлайн-трансляция концерта для удобства зрителей, которые не смогут присутствовать на месте. Ведущей лекции на Круглой сцене в 18:15 выступит Дарья Нехаева, известный музиковед. Не упустите возможность насладиться яркими и запоминающимися произведениями классической музыки!