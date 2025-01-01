Меню
Круиз Матвея Аничкина
Билеты от 2000₽
Круиз Матвея Аничкина

Круиз Матвея Аничкина

6+
6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

40 лет рок-группы КРУИЗ: неповторимый стиль и харизма

Рок-группа «КРУИЗ» — первая в России команда, которая смогла объединить профессиональное live-звучание, стиль и харизму. Их композиции отличает лиричность текстов и жёсткий аккомпанемент с элементами гитарного соло, что делает их музыку характерной для мелодичного рока.

От поп-рока до heavy-metal

На протяжении своего существования группа «КРУИЗ» прошла через различные трансформации музыкального стиля. Они экспериментировали с жанрами, включая pop-rock, heavy-metal, рок-оперы и декоративные шоу на крупнейших концертных площадках страны.

Достижения и признание

Интересно, что «КРУИЗ» стал одним из первых культовых коллективов в СССР и России, получивших всенародное признание, не имея ни одного эфира на радио или телевидении. За 40 лет существования группы они успели завоевать сердца зрителей и обеспечить себе место в истории российской рок-музыки.

Юбилейный концерт и новые релизы

Недавно группа отпраздновала свой 40-летний юбилей, выпустив двойной альбом на виниле и CD. Кроме того, они сняли концерт в знаменитом рок-н-рольном клубе «1930 Moscow», что стало настоящим событием для поклонников.

Хиты группы

По сложившейся традиции, в программе всегда можно услышать незабываемые хиты: «Виза для КРУИЗА», «Послушай, человек», «Душа» (Не позволяй душе лениться), «Средний человек», «Попугай», «Как скучно жить без светлой Сказки», «Музыка Невы» и «КРУТИТСЯ ВОЛЧОК».

Не упустите возможность насладиться уникальным звуком и энергией группы «КРУИЗ» на их концерте!

Купить билет на концерт Круиз Матвея Аничкина

Ноябрь
15 ноября суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2000 ₽

