Концерт «Круг романтиков»: Музыка Мендельсонов, Шуманов и Брамса

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения выдающихся композиторов немецкого романтизма: Феликса Мендельсона, Фанни Мендельсон, Роберта и Клары Шуман, а также Иоганнеса Брамса. Концерт предоставляет уникальную возможность насладиться произведениями, связанными не только семейными узами, но и глубокими творческими связями.

Программа концерта

В центре внимания — орган, который становится хранителем общего музыкального языка, соединяющего искренность чувств с искусством фуги и полифонической формы.

Мендельсон: Соната для органа № 3 ля мажор, ор. 65, № 3 Con moto maestoso – величественное открытие с мощным движением и строгими полифоническими линиями. Andante tranquillo – короткая, но спокойная и доверительная часть.

Соната для органа № 3 ля мажор, ор. 65, № 3 Мендельсон: Прелюдия и фуга ре минор, ор. 37, № 3

Прелюдия и фуга ре минор, ор. 37, № 3 Фанни Мендельсон: Прелюдия соль мажор (1829) – редкое произведение, подчеркивающее талант композитора, находившейся в тени своего знаменитого брата.

Прелюдия соль мажор (1829) – редкое произведение, подчеркивающее талант композитора, находившейся в тени своего знаменитого брата. Роберт Шуман: Три этюда из цикла «Шесть этюдов в канонической форме для органа или педального фортепиано», ор. 56. № 1. Nicht zu schnell, до мажор № 2. Mit innigem Ausdruck, ля минор № 4. Innig, ля-бемоль мажор

Три этюда из цикла «Шесть этюдов в канонической форме для органа или педального фортепиано», ор. 56. Клара Шуман: Три прелюдии и фуги, ор. 16 № 1. соль минор № 2. си-бемоль мажор № 3. ре минор

Три прелюдии и фуги, ор. 16 Иоганнес Брамс: Прелюдия и фуга соль минор, WoO 10 – заключительный аккорд концерта с энергичным началом и гармоничным звучанием.

Звучание органа

Концерт пройдет в церкви Святой Екатерины, где богатая тембровая палитра органа и просторная акустика храма создадут идеальные условия для восприятия музыки. Вы сможете насладиться как камерной теплотой небольших прелюдий, так и величественным полнозвучием романтических сонат и фуг.

Исполнитель

Концерт исполняет талантливая органистка Лилия Кузнецова, которая посвятила свою карьеру популяризации органной музыки и искусства композиторов романтической эпохи.