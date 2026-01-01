Круг романтиков

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения выдающихся композиторов немецкого романтизма: Феликса Мендельсона, Фанни Мендельсон, Роберта и Клары Шуман, а также Иоганнеса Брамса. Концерт предоставляет уникальную возможность насладиться произведениями, связанными не только семейными узами, но и глубокими творческими связями.
В центре внимания — орган, который становится хранителем общего музыкального языка, соединяющего искренность чувств с искусством фуги и полифонической формы.
Концерт пройдет в церкви Святой Екатерины, где богатая тембровая палитра органа и просторная акустика храма создадут идеальные условия для восприятия музыки. Вы сможете насладиться как камерной теплотой небольших прелюдий, так и величественным полнозвучием романтических сонат и фуг.
Концерт исполняет талантливая органистка Лилия Кузнецова, которая посвятила свою карьеру популяризации органной музыки и искусства композиторов романтической эпохи.