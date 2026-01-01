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Круг романтиков
Киноафиша Круг романтиков

Круг романтиков

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Круг романтиков»: Музыка Мендельсонов, Шуманов и Брамса

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения выдающихся композиторов немецкого романтизма: Феликса Мендельсона, Фанни Мендельсон, Роберта и Клары Шуман, а также Иоганнеса Брамса. Концерт предоставляет уникальную возможность насладиться произведениями, связанными не только семейными узами, но и глубокими творческими связями.

Программа концерта

В центре внимания — орган, который становится хранителем общего музыкального языка, соединяющего искренность чувств с искусством фуги и полифонической формы.

  • Мендельсон: Соната для органа № 3 ля мажор, ор. 65, № 3
    • Con moto maestoso – величественное открытие с мощным движением и строгими полифоническими линиями.
    • Andante tranquillo – короткая, но спокойная и доверительная часть.
  • Мендельсон: Прелюдия и фуга ре минор, ор. 37, № 3
  • Фанни Мендельсон: Прелюдия соль мажор (1829) – редкое произведение, подчеркивающее талант композитора, находившейся в тени своего знаменитого брата.
  • Роберт Шуман: Три этюда из цикла «Шесть этюдов в канонической форме для органа или педального фортепиано», ор. 56.
    • № 1. Nicht zu schnell, до мажор
    • № 2. Mit innigem Ausdruck, ля минор
    • № 4. Innig, ля-бемоль мажор
  • Клара Шуман: Три прелюдии и фуги, ор. 16
    • № 1. соль минор
    • № 2. си-бемоль мажор
    • № 3. ре минор
  • Иоганнес Брамс: Прелюдия и фуга соль минор, WoO 10 – заключительный аккорд концерта с энергичным началом и гармоничным звучанием.

Звучание органа

Концерт пройдет в церкви Святой Екатерины, где богатая тембровая палитра органа и просторная акустика храма создадут идеальные условия для восприятия музыки. Вы сможете насладиться как камерной теплотой небольших прелюдий, так и величественным полнозвучием романтических сонат и фуг.

Исполнитель

Концерт исполняет талантливая органистка Лилия Кузнецова, которая посвятила свою карьеру популяризации органной музыки и искусства композиторов романтической эпохи.

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В других городах
Октябрь
14 октября среда
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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