Спектакль о советской эпохе по пьесе Алексея Житковского

В новогоднем эфире идёт «Голубой огонёк», где гости поют советские песни, вспоминают достижения года, такие как успехи в сельском хозяйстве и на производстве, разглядывают карикатуры и слушают фельетоны. Однако всего месяц назад, 1 декабря 1962 года, произошло событие, которое оставило значительный след в истории искусства — Никита Хрущёв посетил выставку «Новая реальность», посвящённую 30-летию Московского союза художников.

Документальный спектакль

Этот визит стал одним из самых резонансных событий советской эпохи, который привёл к разгрому художников-авангардистов и приблизил закат «Оттепели». Спектакль, поставленный по пьесе Алексея Житковского, основан на документальных источниках — вырезках из газеты «Правда» и журнала «Огонёк», стенограмме посещения Хрущёвым выставки в Манеже, воспоминаниях художников-авангардистов и фрагментах сценария «Голубого огонька».

Открытие нового автора

Выпуская спектакль «Кровоизлияние в МОСХ», театр «Практика» открывает для себя и для Москвы нового автора — режиссёра Юрия Печенежского, который неоднократно отмечен «Золотой Маской» и широко известен в провинции, но почти не ставит в столице. Мы рады возможности познакомить наших зрителей с его авторским взглядом на события, которые изменили лицо советского искусства и культуры.