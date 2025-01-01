Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кровоизлияние в МОСХ
Билеты от 2500₽
Киноафиша Кровоизлияние в МОСХ

Спектакль Кровоизлияние в МОСХ

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о советской эпохе по пьесе Алексея Житковского

В новогоднем эфире идёт «Голубой огонёк», где гости поют советские песни, вспоминают достижения года, такие как успехи в сельском хозяйстве и на производстве, разглядывают карикатуры и слушают фельетоны. Однако всего месяц назад, 1 декабря 1962 года, произошло событие, которое оставило значительный след в истории искусства — Никита Хрущёв посетил выставку «Новая реальность», посвящённую 30-летию Московского союза художников.

Документальный спектакль

Этот визит стал одним из самых резонансных событий советской эпохи, который привёл к разгрому художников-авангардистов и приблизил закат «Оттепели». Спектакль, поставленный по пьесе Алексея Житковского, основан на документальных источниках — вырезках из газеты «Правда» и журнала «Огонёк», стенограмме посещения Хрущёвым выставки в Манеже, воспоминаниях художников-авангардистов и фрагментах сценария «Голубого огонька».

Открытие нового автора

Выпуская спектакль «Кровоизлияние в МОСХ», театр «Практика» открывает для себя и для Москвы нового автора — режиссёра Юрия Печенежского, который неоднократно отмечен «Золотой Маской» и широко известен в провинции, но почти не ставит в столице. Мы рады возможности познакомить наших зрителей с его авторским взглядом на события, которые изменили лицо советского искусства и культуры.

 

Режиссер
Юрий Печенежский
В ролях
Константин Бобков
София Петрова
Денис Ясик
Николай Ковбас
Алина Рачковская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Кровоизлияние в МОСХ Кровоизлияние в МОСХ Кровоизлияние в МОСХ Кровоизлияние в МОСХ

В ближайшие дни

Культурное вторжение
12+
Музыка
Культурное вторжение
19 ноября в 19:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Щелкунчик
12+
Детский Кукольный
Щелкунчик
16 августа в 12:00 Точка ру
от 800 ₽
12+
Сертификат
9 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше