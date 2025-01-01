Кровь на часовой башне: зловещая игра для смелых

В эту субботу, 16 августа, приглашаем вас на увлекательное и мистическое событие — спектакль-игру «Кровь на часовой башне». Это уникальное сочетание мафии и ролевой игры, которое привнесет непередаваемую атмосферу в привычный игровой процесс.

Сюжет и игровой процесс

Игроки разделятся на команды добра и зла, каждая из которых обладает уникальными ролями. Жители деревни получают возможность обмениваться частичками информации, защищать друг друга, а демон — со своим окружением — будет сеять хаос и лгать, стараясь запутать следы.

В дневной фазе игры участники обсуждают и анализируют, кто из них может быть потенциальным предателем. Это обсуждение может привести к казни подозреваемого игрока по решению большинства. Ночная фаза кардинально меняет правила: все закрывают глаза, и ведущий, основываясь на ролях игроков, управляет действиями, применяет негативные эффекты и удаляет героев с игрового поля.

Особенности игры

Убитые герои не покидают игру: они становятся призраками, продолжая влиять на ход событий.

Новые игроки могут присоединяться к игре в любой момент, используя специальные роли, которые помогут разнообразить игровой процесс.

Каждый персонаж обладает уникальными способностями, что делает каждую партию неповторимой.

Детали события

Дата и время: 16 августа, с 15:00 до 19:30

Место: STUDIO201, ул. Братьев Кашириных, 55

Стоимость входа: 250 рублей, 150 рублей для членов коммуны

Не упустите возможность окунуться в мир загадок и интриг! Ждем вас на «Крови на часовой башне»!