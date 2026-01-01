Спектакль Кроткая

Фёдор Достоевский на протяжении всей своей жизни исследовал человеческую природу. Трагическая повесть «Кроткая» стала кульминацией его размышлений и вынашивалась автором в течение семи лет. Эта история поднимает важные вопросы о человеческих взаимоотношениях, саморазрушении и насилии.
Режиссёрское видение
Режиссёр Алексей Кононов делится своим видением: «Главный вопрос, на который я ищу ответ в произведении Достоевского, — почему люди уничтожают друг друга и самоуничтожаются вне всяких войн и катастроф? Эта повесть широко трактуется как история о домашнем насилии, где муж-деспот издевается над своей молодой женой. Но мой рассказ — о человеке, который анализирует события своего прошлого и свои упущенные возможности. Над телом выбросившейся из окна жены он устраивает самосуд, пытаясь воскресить прошлое и задаваясь вопросом: "почему и зачем умерла эта женщина?"».
Команда спектакля
Действующие лица и исполнители:
Спектакль проходит в сопровождении оркестра, а в оформлении присутствуют специально созданные и вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».
Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную интерпретацию произведения Достоевского на сцене!