Спектакль Кроткая

Балет по Достоевскому на сцене Александринского театра

Фёдор Достоевский на протяжении всей своей жизни исследовал человеческую природу. Трагическая повесть «Кроткая» стала кульминацией его размышлений и вынашивалась автором в течение семи лет. Эта история поднимает важные вопросы о человеческих взаимоотношениях, саморазрушении и насилии.

Режиссёрское видение

Режиссёр Алексей Кононов делится своим видением: «Главный вопрос, на который я ищу ответ в произведении Достоевского, — почему люди уничтожают друг друга и самоуничтожаются вне всяких войн и катастроф? Эта повесть широко трактуется как история о домашнем насилии, где муж-деспот издевается над своей молодой женой. Но мой рассказ — о человеке, который анализирует события своего прошлого и свои упущенные возможности. Над телом выбросившейся из окна жены он устраивает самосуд, пытаясь воскресить прошлое и задаваясь вопросом: "почему и зачем умерла эта женщина?"».

Команда спектакля

Либретто: Алексей Кононов

Алексей Кононов Постановка и хореография: Алексей Кононов

Алексей Кононов Музыка: Настасья Хрущёва

Настасья Хрущёва Сценография, художник по костюмам, художник по свету: Алексей Кононов

Алексей Кононов Ассистент хореографа и педагог-репетитор: Елена Панкова

Елена Панкова Фото афиши: Анастасия Ливун для студии «Кононов концепт»

Действующие лица и исполнители:

Кроткая: Исполнительница партии будет объявлена отдельно

Исполнительница партии будет объявлена отдельно Ростовщик: Заслуженный артист России Денис Савин (Большой театр России)

Заслуженный артист России Денис Савин (Большой театр России) Лукерья: Елена Панкова (экс-солистка Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, ныне Мариинский театр, Английского национального балета, Баварского государственного балета)

Елена Панкова (экс-солистка Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, ныне Мариинский театр, Английского национального балета, Баварского государственного балета) Ефимович: Денис Климук (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Л. Якобсона)

Денис Климук (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Л. Якобсона) Тётки: Татьяна Ткаченко (Мариинский театр) и заслуженная артистка России Екатерина Борченко (Михайловский театр)

Татьяна Ткаченко (Мариинский театр) и заслуженная артистка России Екатерина Борченко (Михайловский театр) Толстый лавочник: Андрей Касьяненко (Михайловский театр)

Спектакль проходит в сопровождении оркестра, а в оформлении присутствуют специально созданные и вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную интерпретацию произведения Достоевского на сцене!