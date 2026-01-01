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Кроткая
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Спектакль Кроткая

16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Балет по Достоевскому на сцене Александринского театра

Фёдор Достоевский на протяжении всей своей жизни исследовал человеческую природу. Трагическая повесть «Кроткая» стала кульминацией его размышлений и вынашивалась автором в течение семи лет. Эта история поднимает важные вопросы о человеческих взаимоотношениях, саморазрушении и насилии.

Режиссёрское видение

Режиссёр Алексей Кононов делится своим видением: «Главный вопрос, на который я ищу ответ в произведении Достоевского, — почему люди уничтожают друг друга и самоуничтожаются вне всяких войн и катастроф? Эта повесть широко трактуется как история о домашнем насилии, где муж-деспот издевается над своей молодой женой. Но мой рассказ — о человеке, который анализирует события своего прошлого и свои упущенные возможности. Над телом выбросившейся из окна жены он устраивает самосуд, пытаясь воскресить прошлое и задаваясь вопросом: "почему и зачем умерла эта женщина?"».

Команда спектакля

  • Либретто: Алексей Кононов
  • Постановка и хореография: Алексей Кононов
  • Музыка: Настасья Хрущёва
  • Сценография, художник по костюмам, художник по свету: Алексей Кононов
  • Ассистент хореографа и педагог-репетитор: Елена Панкова
  • Фото афиши: Анастасия Ливун для студии «Кононов концепт»

Действующие лица и исполнители:

  • Кроткая: Исполнительница партии будет объявлена отдельно
  • Ростовщик: Заслуженный артист России Денис Савин (Большой театр России)
  • Лукерья: Елена Панкова (экс-солистка Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, ныне Мариинский театр, Английского национального балета, Баварского государственного балета)
  • Ефимович: Денис Климук (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Л. Якобсона)
  • Тётки: Татьяна Ткаченко (Мариинский театр) и заслуженная артистка России Екатерина Борченко (Михайловский театр)
  • Толстый лавочник: Андрей Касьяненко (Михайловский театр)

Спектакль проходит в сопровождении оркестра, а в оформлении присутствуют специально созданные и вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную интерпретацию произведения Достоевского на сцене!

В ролях
Алексей Кононов
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