Фестивальный спектакль «Кроткая» на новой сцене Александринского театра

Современная интерпретация одноименного рассказа Ф.М. Достоевского под названием «Кроткая» (A Docil) готова покорить сердца зрителей. Режиссеры Алехандро Пуче из Колумбии и Ма Чженхун из Китая привнесли в знакомый сюжет свежие идеи. Сценическая адаптация выполнена Алехандро Гонсалесом Пуче, а драматургическую основу поддерживает Елена Васина из России.

Спектакль был впервые представлен в Бразилии весной 2022 года и с тех пор успел удивить зрителей на международных фестивалях, включая Специальную программу Международной Театральной олимпиады в Казани и театральный фестиваль им. А.П. Чехова в Москве.

О сюжете и персонажах

Действие спектакля перенесено из Петербурга Достоевского в Рио-де-Жанейро конца XIX века. Однако, сюжет остается верным оригиналу: к ростовщику приходит девушка-сирота, которая закладывает семейные реликвии с надеждой найти работу. Страсти бразильских персонажей наполнены горячностью и темпераментом, что придает новым оттенкам знакомым темам.

В исполнении актёров, таких как Андреа Баррос, Андре Раваско, Марко Антонио Баррето и Сара Алис, зрители смогут увидеть глубоко психологический взгляд на человеческие чувства и социальные роли. Спектакль исследует власть и эмоциональные переживания героев, подчеркивая общечеловеческие проблемы вне зависимости от культурных различий.

Творческая команда

При создании «Кроткой» приняла участие международная команда: освещением занимался сирийский художник Клаудио Мендель, а музыкальное сопровождение обеспечил композитор Бето Квадрос. Корректное восприятие истории с учетом культурных особенностей стало ключевым аспектом работы режиссёров, которые являются выпускниками ГИТИСа и учениками известных мастеров театрального искусства.

«Достоевский и Бразилия – сочетание, которое кажется невероятным, смелым, почти невозможным», – утверждают критики. Этот спектакль не только бросает вызов традиционному восприятию русской классики, но и создает уникальный театральный опыт для зрителей, готовых открыть для себя новое звучание знакомых историй.