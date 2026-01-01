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Кроткая
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Спектакль Кроткая

16+
Режиссер Алехандро Пуче (Колумбия), Ма Чженхун (Китай)
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Фестивальный спектакль «Кроткая» на новой сцене Александринского театра

Современная интерпретация одноименного рассказа Ф.М. Достоевского под названием «Кроткая» (A Docil) готова покорить сердца зрителей. Режиссеры Алехандро Пуче из Колумбии и Ма Чженхун из Китая привнесли в знакомый сюжет свежие идеи. Сценическая адаптация выполнена Алехандро Гонсалесом Пуче, а драматургическую основу поддерживает Елена Васина из России.

Спектакль был впервые представлен в Бразилии весной 2022 года и с тех пор успел удивить зрителей на международных фестивалях, включая Специальную программу Международной Театральной олимпиады в Казани и театральный фестиваль им. А.П. Чехова в Москве.

О сюжете и персонажах

Действие спектакля перенесено из Петербурга Достоевского в Рио-де-Жанейро конца XIX века. Однако, сюжет остается верным оригиналу: к ростовщику приходит девушка-сирота, которая закладывает семейные реликвии с надеждой найти работу. Страсти бразильских персонажей наполнены горячностью и темпераментом, что придает новым оттенкам знакомым темам.

В исполнении актёров, таких как Андреа Баррос, Андре Раваско, Марко Антонио Баррето и Сара Алис, зрители смогут увидеть глубоко психологический взгляд на человеческие чувства и социальные роли. Спектакль исследует власть и эмоциональные переживания героев, подчеркивая общечеловеческие проблемы вне зависимости от культурных различий.

Творческая команда

При создании «Кроткой» приняла участие международная команда: освещением занимался сирийский художник Клаудио Мендель, а музыкальное сопровождение обеспечил композитор Бето Квадрос. Корректное восприятие истории с учетом культурных особенностей стало ключевым аспектом работы режиссёров, которые являются выпускниками ГИТИСа и учениками известных мастеров театрального искусства.

«Достоевский и Бразилия – сочетание, которое кажется невероятным, смелым, почти невозможным», – утверждают критики. Этот спектакль не только бросает вызов традиционному восприятию русской классики, но и создает уникальный театральный опыт для зрителей, готовых открыть для себя новое звучание знакомых историй.

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В других городах
Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 3000 ₽
24 сентября четверг
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 3000 ₽

Фотографии

Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая

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