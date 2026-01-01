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Кроткая
Киноафиша Кроткая

Спектакль Кроткая

16+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Кроткая»: Достоевский в театре кукол

По одноименной повести Федора Достоевского «Кроткая» создан новый спектакль под руководством режиссера Руслана Кудашова. Это одна из последних работ классика, в которой он исследует сложные человеческие отношения и внутренние противоречия.

Достоевский определял жанр своего произведения как «фантастический». Текст представляет собой поток мыслей главного героя, откровенно рассказывающего о своей жизни с супругой. Эта глубокая и трогательная повесть раскрывает трагические взаимоотношения между мужем-деспотом и женой, у которых роли порой переплетаются: палач и жертва.

Спектакли о Достоевском становятся все более актуальными. Они задают острые вопросы, на которые зрители зачастую не решаются ответить сами. Руслан Кудашов считает, что сложность материалов открывает широчайшие горизонты для творческого выражения на сцене. Театр кукол позволяет по-новому взглянуть на классические произведения, делая их доступными для широкой аудитории.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию «Кроткой» — ведь конфликт, заложенный в произведении, остается близким и понятным каждому из нас.

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В других городах
Сентябрь
22 сентября вторник
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 600 ₽
23 сентября среда
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8

Фотографии

Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая

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