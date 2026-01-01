Спектакль «Кроткая» по мотивам Достоевского

КГАУК «Красноярский театр кукол» приглашает зрителей на постановку по рассказу Фёдора Достоевского «Кроткая». Это произведение, в котором автор определяет жанр как «фантастический», представляет собой внутренний монолог главного героя о его жизни с супругой.

Сюжет раскрывает сложные и трагические взаимоотношения между мужем-деспотом и его жертвой, женой, что делает спектакль актуальным для тех, кто интересуется психологическими драмами и творчеством Достоевского.

«Кроткая» считается одной из последних и самых сложных работ писателя. Для режиссера Руслана Кудашова, известного своей деятельностью в Санкт-Петербурге, каждое новое произведение открывает горизонты творческого самовыражения. Спектакли о Достоевском в театре кукол отражают острые вопросы, которые сегодня волнуют зрителей.

О постановочной группе