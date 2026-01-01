Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кроткая
Киноафиша Кроткая

Спектакль Кроткая

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому в Свердловском театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится премьерный показ спектакля по мотивам произведения Льва Толстого. Эта постановка затрагивает сложные аспекты любви: от уважения и благодарности до унижения и разрушения. Главный вопрос ставит перед зрителем: выдержит ли кроткое сердце столкновение с честолюбивым разумом?

Спекталь является участником фестиваля «Уроки режиссуры» в рамках Биеннале театрального искусства. Если вы интересуетесь психологическими драмами и наследием Льва Толстого, это представление станет для вас отличным событием.

Купить билет на спектакль Кроткая

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
9 апреля четверг
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

Фотографии

Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая

В ближайшие дни

Шоу на все времена. Муслим Магомаев
6+
Музыка
Шоу на все времена. Муслим Магомаев
15 марта в 19:00 Театр эстрады
от 1000 ₽
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
0+
Музыка Детский
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
12 апреля в 10:30 Живой театр
от 1250 ₽
Сказка в Лукоморье
0+
Мюзикл Детский
Сказка в Лукоморье
28 марта в 10:30 Живой театр
от 1250 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше