Спектакль «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому в Свердловском театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится премьерный показ спектакля по мотивам произведения Льва Толстого. Эта постановка затрагивает сложные аспекты любви: от уважения и благодарности до унижения и разрушения. Главный вопрос ставит перед зрителем: выдержит ли кроткое сердце столкновение с честолюбивым разумом?

Спекталь является участником фестиваля «Уроки режиссуры» в рамках Биеннале театрального искусства. Если вы интересуетесь психологическими драмами и наследием Льва Толстого, это представление станет для вас отличным событием.