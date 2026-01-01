Премьера балета «Кроткая» Алексея Кононова

В БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера балета Алексея Кононова по повести Ф. М. Достоевского. В центре сюжета — мужчина, который анализирует свое прошлое и упущенные возможности, пытаясь понять, почему люди уничтожают друг друга и самоуничтожаются.

О произведении

Фёдор Достоевский всю свою жизнь посвятил исследованию человеческой природы. Идею трагической повести «Кроткая» он вынашивал в течение семи лет. Кононов, работая над балетом, задаётся важным вопросом: «Почему люди уничтожают друг друга вне войн и катастроф?»

Повесть трактуется как история о домашнем насилии, где муж-деспот издевается над своей молодой женой. Однако Кононов предлагает изменить взгляд — его рассказ погружает в размышления о самосознании и утраченных возможностях на фоне трагедии.

Команда и исполнители

Либретто, постановка и хореография: Алексей Кононов

Алексей Кононов Музыка: Настасья Хрущёва

Настасья Хрущёва Сценография и художник по костюмам: Алексей Кононов

Алексей Кононов Художник по свету: Алексей Кононов

Алексей Кононов Ассистент хореографа и педагог-репетитор: Елена Панкова

Елена Панкова Фото афиши: Анастасия Ливун для студии «Кононов концепт»

В спектакле примут участие:

Кроткая: исполнительница партии будет объявлена отдельно

исполнительница партии будет объявлена отдельно Ростовщик: заслуженный артист России Денис Савин (Большой театр) / Денис Климук (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона)

заслуженный артист России Денис Савин (Большой театр) / Денис Климук (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона) Лукерья: Елена Панкова (экс-солистка Мариинского театра, Английского национального балета, Баварского государственного балета)

Елена Панкова (экс-солистка Мариинского театра, Английского национального балета, Баварского государственного балета) Ефимович: Денис Климук (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона)

Денис Климук (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона) Тётки: Татьяна Ткаченко (Мариинский театр) и Екатерина Борченко (Михайловский театр)

Татьяна Ткаченко (Мариинский театр) и Екатерина Борченко (Михайловский театр) Толстый лавочник: Андрей Касьяненко (Михайловский театр)

Специальные детали

Спектакль проходит в сопровождении оркестра.

В оформлении используются специальные вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».

«Кроткая» — это не просто балет, а глубокая психологическая история о человеческой природе и её тенях. Не упустите возможность стать зрителем этого важного художественного события.