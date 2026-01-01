Оповещения от Киноафиши
Кроткая
Киноафиша Кроткая

Спектакль Кроткая

Постановка
БДТ им. Товстоногова 16+
Режиссер Алексей Кононов
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

Премьера балета «Кроткая» Алексея Кононова

В БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера балета Алексея Кононова по повести Ф. М. Достоевского. В центре сюжета — мужчина, который анализирует свое прошлое и упущенные возможности, пытаясь понять, почему люди уничтожают друг друга и самоуничтожаются.

О произведении

Фёдор Достоевский всю свою жизнь посвятил исследованию человеческой природы. Идею трагической повести «Кроткая» он вынашивал в течение семи лет. Кононов, работая над балетом, задаётся важным вопросом: «Почему люди уничтожают друг друга вне войн и катастроф?»

Повесть трактуется как история о домашнем насилии, где муж-деспот издевается над своей молодой женой. Однако Кононов предлагает изменить взгляд — его рассказ погружает в размышления о самосознании и утраченных возможностях на фоне трагедии.

Команда и исполнители

  • Либретто, постановка и хореография: Алексей Кононов
  • Музыка: Настасья Хрущёва
  • Сценография и художник по костюмам: Алексей Кононов
  • Художник по свету: Алексей Кононов
  • Ассистент хореографа и педагог-репетитор: Елена Панкова
  • Фото афиши: Анастасия Ливун для студии «Кононов концепт»

В спектакле примут участие:

  • Кроткая: исполнительница партии будет объявлена отдельно
  • Ростовщик: заслуженный артист России Денис Савин (Большой театр) / Денис Климук (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона)
  • Лукерья: Елена Панкова (экс-солистка Мариинского театра, Английского национального балета, Баварского государственного балета)
  • Ефимович: Денис Климук (Санкт-Петербургский театр балета им. Л. Якобсона)
  • Тётки: Татьяна Ткаченко (Мариинский театр) и Екатерина Борченко (Михайловский театр)
  • Толстый лавочник: Андрей Касьяненко (Михайловский театр)

Специальные детали

Спектакль проходит в сопровождении оркестра.

В оформлении используются специальные вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».

«Кроткая» — это не просто балет, а глубокая психологическая история о человеческой природе и её тенях. Не упустите возможность стать зрителем этого важного художественного события.

