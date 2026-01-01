В БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера балета Алексея Кононова по повести Ф. М. Достоевского. В центре сюжета — мужчина, который анализирует свое прошлое и упущенные возможности, пытаясь понять, почему люди уничтожают друг друга и самоуничтожаются.
Фёдор Достоевский всю свою жизнь посвятил исследованию человеческой природы. Идею трагической повести «Кроткая» он вынашивал в течение семи лет. Кононов, работая над балетом, задаётся важным вопросом: «Почему люди уничтожают друг друга вне войн и катастроф?»
Повесть трактуется как история о домашнем насилии, где муж-деспот издевается над своей молодой женой. Однако Кононов предлагает изменить взгляд — его рассказ погружает в размышления о самосознании и утраченных возможностях на фоне трагедии.
Спектакль проходит в сопровождении оркестра.
В оформлении используются специальные вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».
«Кроткая» — это не просто балет, а глубокая психологическая история о человеческой природе и её тенях. Не упустите возможность стать зрителем этого важного художественного события.