Спектакль Кроткая

Премьера «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому от Мастерской Тани Стрельбицкой

«Здесь дьявол с Богом борется, и место битвы – сердца людей». Эта фраза ярко иллюстрирует дух произведений Ф. М. Достоевского, который создает поистине величественное современное звучание.

В новой инсценировке «Кроткая», подготовленной молодым перспективным поэтом и литератором Архиппом Могильнером, означает созидание глубокой и зримой психологической драмы. Достоевский мастерски раскрывает внутреннюю борьбу человека, который переживает горечь утраты. Главный герой, муж женщины, покончившей с собой, шаг за шагом погружается в расследование собственных поступков и отношений с женой.

В поисках истины

Автор показывает, как сначала человек старается оправдать себя, затем начинает обвинять, и в конце концов находит философские и духовно-нравственные ответы на жизненные вопросы. Вместе с героем зритель проходит путь к осознанию собственных пороков и начинает слышать божественное звучание своей души.

Премьера спектакля «Кроткая» состоится 24 ноября на сцене Мастерской Тани Стрельбицкой. Не упустите возможность стать частью этой глубокодушевной драмы!