Спектакль Игоря Лысова «Кроткая»

Актеры лаборатории Игоря Лысова в лицах рассказывают историю трагической любви ростовщика к бесприданнице. Но когда слова заканчиваются, на сцену выходит Юрий Шевчук, добавляя новую грань в эту эмоциональную историю.

Музыка и литература: уникальный союз

Режиссер Игорь Лысов поделился своими мыслями о соединении Достоевского с мелодиями русского рока: «Соединить Достоевского с мелодиями русского рока было моей мечтой лет пять. Я со своей лабораторией не один сезон подбирался к этому альянсу». В этом спектакле он наконец решился взять музыку Юрия Шевчука и повесть «Кроткая», чтобы создать единую атмосферу «питерского воздуха».

О спектакле

«Кроткая» — это не просто адаптация классического произведения. Это глубинное исследование человеческих чувств и отношений, в котором каждый зритель сможет найти что-то близкое и понятное. Сочетание мощного текста Достоевского и музыкального сопровождения Шевчука дает возможность погрузиться в мир, наполненный эмоциями и переживаниями.

Интересные факты

1. Постановка «Кроткая» — это первый опыт сотрудничества Игоря Лысова с музыкой Юрия Шевчука.

2. Спектакль ставился в рамках лаборатории, которая известна своими смелыми экспериментами и новаторскими подходами к классике.

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание литературы и музыки, которое оставит след в вашем сердце!