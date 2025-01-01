Меню
Кроткая
Киноафиша Кроткая

Спектакль Кроткая

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому в Театре-студии Всеволода Шиловского

«Кроткая» — одно из последних произведений Фёдора Достоевского, созданное под впечатлением от газетной заметки о трагической судьбе молодой девушки. Этот рассказ, отнесённый автором к жанру фантастики, сочетает в себе простоту сюжета и глубокую сложность психологического анализа.

Сюжет и темы

Главный герой — ростовщик с тяжёлым прошлым. Его жизнь меняется, когда он встречает загнанную, нищую девушку, которая приносит в его мир надежду и мечты о лучшем будущем. Однако, несмотря на всплеск чувств, ростовщик оказывается не готов к переменам. Он сталкивается с внутренними демонами: гордостью, предубеждениями и страхом открыться новому.

Интересные факты

Достоевский сам считал «Кроткую» своим «первым и единственным» фантастическим произведением. Это отражение его глубоких размышлений о человеческой природе, любви и страданиях. Спектакль по мотивам этого рассказа обещает зрителям погружение в философские дебаты, которые остаются актуальными и сегодня.

Приглашение к просмотру

Не упустите возможность увидеть «Кроткую» на сцене! Этот спектакль не только развлекательно, но и заставляет задуматься о сложных вопросах жизни и любви. Билеты уже в продаже, спешите приобрести их заранее!

Режиссер
Даниил Романов
В ролях
Александр Сибирцев
Мария Беккер
Татьяна Сомова

Фотографии

