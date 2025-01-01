Меню
Кроткая
Киноафиша Кроткая

Спектакль Кроткая

16+
Режиссер Алехандро Гонcалес Пуче, Ма Чжен Хун
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Кроткая»: бразильская версия постановки Достоевского на сцене Школы драматического искусства

Спектакль «Кроткая» — это современная интерпретация произведения Федора Достоевского, приуроченная к 200-летию со дня его рождения. В нем исследуются важные темы, такие как человеческие чувства, социальные роли и власть. Режиссеры Алехандро Гонсалес Пуче и Ма Чжен Хун, вместе с международной командой, создают уникальный театральный опыт.

Темы и проблемы

Спектакль поднимает вопросы, которые волнуют людей вне зависимости от культурных различий. Он погружает зрителей в мир Достоевского, где переплетаются тревоги и сомнения, отражая внутренние переживания каждого из нас.

Центр исполнительских искусств Бразилии

Центр исполнительских искусств Бразилии основан для поддержки и развития театрального, музыкального и танцевального искусства в стране. Он расположен в столице Бразилии, Бразилиа, и служит важной культурной платформой для местных и международных артистов. Центр предлагает разнообразные программы, включая мастер-классы, семинары и гастроли, а также предоставляет пространство для репетиций и выступлений. Среди его ключевых инициатив — поддержка молодых талантов и продвижение бразильского искусства на международной арене.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Кроткая» и погрузиться в глубокие размышления о человеческой природе и социальных контекстах, которые волнуют нас всех!

