Спектакль Кроткая. Монтаж

29 марта 2024 года на новой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоялась премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Ф.М. Достоевского. Режиссёр постановки — Артём Злобин, молодой и талантливый выпускник РГИСИ 2022 года (мастерская Льва Эренбурга), лауреат престижных театральных премий. Его предыдущие работы, такие как «Магазин» и «Научи меня любить», уже привлекли внимание как зрителей, так и критиков. Спектакль «Магазин» был включен в лонг-лист премии «Золотая Маска».
«Кроткая. Монтаж» станет первым опытом Артёма Злобина в обращении к классическому произведению. Повесть Достоевского, которую сам автор назвал фантастическим рассказом, повествует о мужчине, потерявшем любимую женщину. Несмотря на трагизм сюжета, режиссёр и актёры попытаются найти в произведении юмор, иронию и элементы фарса.
Спектакль исследует сложные отношения между мужчиной и женщиной, которые не смогли быть вместе. Каждому из них любовь представляется по-разному. Женщина старается соответствовать требованиям мужчины, но её неспособность жить по его правилам приводит к трагедии. Мужчина, стремясь самоутвердиться за её счёт, теряет любимую, что приводит его к глубокому осознанию и попыткам оправдаться перед ней, даже после трагического финала.
По словам Артёма Злобина, в центре спектакля — темы одиночества, любви, гордыни и уязвлённого самолюбия. Он подчёркивает, что несовпадение понимания любви становится причиной драматического исхода этой истории.
Не пропустите уникальную постановку, которая по-новому раскрывает классический текст и приглашает зрителя задуматься о сложных аспектах человеческих отношений.