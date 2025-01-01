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Кроткая. Монтаж
Киноафиша Кроткая. Монтаж

Спектакль Кроткая. Монтаж

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по мотивам повести Достоевского

29 марта 2024 года на новой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоялась премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Ф.М. Достоевского. Режиссёр постановки — Артём Злобин, молодой и талантливый выпускник РГИСИ 2022 года (мастерская Льва Эренбурга), лауреат престижных театральных премий. Его предыдущие работы, такие как «Магазин» и «Научи меня любить», уже привлекли внимание как зрителей, так и критиков. Спектакль «Магазин» был включен в лонг-лист премии «Золотая Маска».

Первая постановка по классике

«Кроткая. Монтаж» станет первым опытом Артёма Злобина в обращении к классическому произведению. Повесть Достоевского, которую сам автор назвал фантастическим рассказом, повествует о мужчине, потерявшем любимую женщину. Несмотря на трагизм сюжета, режиссёр и актёры попытаются найти в произведении юмор, иронию и элементы фарса.

Вечные темы

Спектакль исследует сложные отношения между мужчиной и женщиной, которые не смогли быть вместе. Каждому из них любовь представляется по-разному. Женщина старается соответствовать требованиям мужчины, но её неспособность жить по его правилам приводит к трагедии. Мужчина, стремясь самоутвердиться за её счёт, теряет любимую, что приводит его к глубокому осознанию и попыткам оправдаться перед ней, даже после трагического финала.

Режиссёрский замысел

По словам Артёма Злобина, в центре спектакля — темы одиночества, любви, гордыни и уязвлённого самолюбия. Он подчёркивает, что несовпадение понимания любви становится причиной драматического исхода этой истории.

Не пропустите уникальную постановку, которая по-новому раскрывает классический текст и приглашает зрителя задуматься о сложных аспектах человеческих отношений.

Режиссер
Артем Злобин
В ролях
Иван Стрюк
Милана Владыкина
Анна Лебедь
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
20:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Кроткая. Монтаж Кроткая. Монтаж

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