Кроссовер-программа Версии 2.0

Программа, представленная на сцене, предлагает уникальную возможность сравнить оригинальные версии известных произведений с их джазовыми интерпретациями. Это своеобразный эксперимент, где классика встречается с импровизацией.
Вы услышите работы великих композиторов, таких как:
Кроме того, в программе представлены джазовые стандарты и рок-н-ролл. Маститые музыканты Российской сцены смело скрещивают жанры в поисках новых смыслов и эмоций, создавая уникальные музыкальные послевкусия.
В концерте участвуют выдающиеся музыканты:
Не упустите возможность погрузиться в мир музыкальных экспериментов и окунуться в атмосферу творческого вдохновения!