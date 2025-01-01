Кроссовер-программа Версии 2.0

Музыкальный кроссовер: классика и джаз

Программа, представленная на сцене, предлагает уникальную возможность сравнить оригинальные версии известных произведений с их джазовыми интерпретациями. Это своеобразный эксперимент, где классика встречается с импровизацией.

Вы услышите работы великих композиторов, таких как:

П.И. Чайковский

С.В. Рахманинов

Морис Равель

Иоганн Себастьян Бах

Вольфганг Амадей Моцарт

Кроме того, в программе представлены джазовые стандарты и рок-н-ролл. Маститые музыканты Российской сцены смело скрещивают жанры в поисках новых смыслов и эмоций, создавая уникальные музыкальные послевкусия.

Исполнители

В концерте участвуют выдающиеся музыканты:

Басиния Шульман (фортепиано)

Владимир Агафонников (фортепиано)

Денис Мажуков (фортепиано)

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкальных экспериментов и окунуться в атмосферу творческого вдохновения!