Кроссовер-программа Версии 2.0

Билеты от 1500₽
Возраст 12+
Музыкальный кроссовер: классика и джаз

Программа, представленная на сцене, предлагает уникальную возможность сравнить оригинальные версии известных произведений с их джазовыми интерпретациями. Это своеобразный эксперимент, где классика встречается с импровизацией.

Вы услышите работы великих композиторов, таких как:

  • П.И. Чайковский
  • С.В. Рахманинов
  • Морис Равель
  • Иоганн Себастьян Бах
  • Вольфганг Амадей Моцарт

Кроме того, в программе представлены джазовые стандарты и рок-н-ролл. Маститые музыканты Российской сцены смело скрещивают жанры в поисках новых смыслов и эмоций, создавая уникальные музыкальные послевкусия.

Исполнители

В концерте участвуют выдающиеся музыканты:

  • Басиния Шульман (фортепиано)
  • Владимир Агафонников (фортепиано)
  • Денис Мажуков (фортепиано)

Не упустите возможность погрузиться в мир музыкальных экспериментов и окунуться в атмосферу творческого вдохновения!

Март
14 марта суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

