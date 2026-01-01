Оповещения от Киноафиши
Крошка Поросёнок
Киноафиша Крошка Поросёнок

Спектакль Крошка Поросёнок

Постановка
Свердловский театр драмы 6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О спектакле

Крошка Поросёнок: музыкальный спектакль по сказке Сергея Козлова

Приглашаем вас на волшебный музыкальный спектакль «Крошка Поросёнок», основанный на знаменитой сказке Сергея Козлова. Этот талантливый писатель известен своим произведением «Ежик в тумане» и трогательной историей о том, «Как львенок и черепаха пели песню». Его работы пронизаны теплотой и искренностью, что делает их любимыми как детьми, так и взрослыми.

Сюжет спектакля

«Крошка Поросёнок» - это история о дружбе и поисках своего места в мире. Главный герой, маленький поросёнок, отправляется в путь, встречая на своём пути различных животных, каждый из которых учит его чему-то важному. Каждый персонаж, прописанный с теплотой и юмором, раскрывает тему дружбы и принятия себя.

Музыкальное оформление

Спектакль сопровождается зажигательной музыкой, которая прекрасно дополняет действие на сцене. Оригинальные композиции были созданы специально для этого спектакля, что позволяет зрителям не только наслаждаться сюжетом, но и в полной мере насладиться музыкальным звучанием.

Для всей семьи

«Крошка Поросёнок» станет отличной выбором для семейного выхода в театр. Спектакль рассчитан на детей и родителей, и гарантирует массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Это трогательная история, наполненная светом и радостью, станет отличным поводом для обсуждения важных жизненных тем в кругу семьи.

Не упустите возможность посетить этот удивительный спектакль, который не только развлечет, но и оставит след в ваших сердцах!

Март
Апрель
8 марта воскресенье
13:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
5 апреля воскресенье
13:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

