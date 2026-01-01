Кукольная сказка для всей семьи

Приглашаем малышей и их родителей на волшебное путешествие по сказке Лилиан Муур "Крошка Енот". Этот трогательный рассказ о маленьком, но храбром Еноте вдохновляет верить в магию улыбки и силу доброты.

Сила улыбки

В сказке маленький Енот переживает множество приключений, сталкиваясь с различными трудностями. Но он знает секрет: улыбка может прогнать страх и беду. Это простое, но важное послание напоминает, как важно начинать новый день с улыбки и делиться ею с окружающими.

Для детей и взрослых

Спектакль идеально подойдет для любознательных детей и мудрых родителей. Пусть "Крошка Енот" станет не только развлечением, но и важным уроком о том, как маленькая улыбка может сделать мир лучше.