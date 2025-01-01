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Крошка Енот
Киноафиша Крошка Енот

Спектакль Крошка Енот

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о смелости и доброте в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает на спектакль «Крошка Енот» — трогательную историю о том, как преодолеть страхи и научиться видеть добро вокруг.

Главный герой и его уроки

Маленький, но смелый Крошка Енот сталкивается с тем, чего боится каждый ребенок — неизвестностью. Но с помощью своих друзей и собственной решительности он находит в себе силы заглянуть в пруд и понять, что страхи можно преодолеть. Вместе с Крошкой Енотом маленькие зрители узнают, что мир вокруг становится лучше, когда мы дарим друг другу добрые улыбки.

Спектакль для всей семьи

Этот спектакль — не только развлечение, но и важный урок для детей и их родителей о том, как важно быть добрым и смелым. Приходите в театр, чтобы вместе с Крошкой Енотом научиться смело смотреть в лицо своим страхам и делать мир добрее!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Крошка Енот Крошка Енот Крошка Енот Крошка Енот

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