Спектакль по повести Гофмана в Краснодарском молодежном театре

Краснодарский молодежный театр представляет спектакль «Крошка Цахес», основанный на знаменитой сказочной повести Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», написанной в 1819 году.

О сюжете

В этой истории рассказывается о небольшом, но хитром персонаже по имени Цахес, который, несмотря на свои недостатки, стремится стать важной и уважаемой фигурой в обществе. Повесть высмеивает пороки человеческой натуры, такие как гордость, жадность и лицемерие, что делает её актуальной и в наше время.

Интересные факты

Э.Т.А. Гофман был не только писателем, но и композитором, и его работы вдохновили многих театральных и музыкальных деятелей.

Спектакль «Крошка Цахес» был адаптирован для различных театров по всему миру, демонстрируя универсальность и вечные темы произведения.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о человеческих пороках и ценностях. Вдохновляющая история и талантливые исполнители сделают ваш вечер незабываемым!