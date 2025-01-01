Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крошка Цахес
Киноафиша Крошка Цахес

Спектакль Крошка Цахес

Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Гофмана в Краснодарском молодежном театре

Краснодарский молодежный театр представляет спектакль «Крошка Цахес», основанный на знаменитой сказочной повести Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», написанной в 1819 году.

О сюжете

В этой истории рассказывается о небольшом, но хитром персонаже по имени Цахес, который, несмотря на свои недостатки, стремится стать важной и уважаемой фигурой в обществе. Повесть высмеивает пороки человеческой натуры, такие как гордость, жадность и лицемерие, что делает её актуальной и в наше время.

Интересные факты

  • Э.Т.А. Гофман был не только писателем, но и композитором, и его работы вдохновили многих театральных и музыкальных деятелей.
  • Спектакль «Крошка Цахес» был адаптирован для различных театров по всему миру, демонстрируя универсальность и вечные темы произведения.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о человеческих пороках и ценностях. Вдохновляющая история и талантливые исполнители сделают ваш вечер незабываемым!

Режиссер
Артем Устинов
В ролях
Ульяна Запольских
Александр Киселев
Евгения Великодная
Полина Шипулина
Виктория Кузнецова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 18 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30 от 2000 ₽
Краснодар, 19 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30 от 2000 ₽
Краснодар, 20 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00 от 2000 ₽
Краснодар, 21 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00 от 2000 ₽
Краснодар, 9 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30 от 2000 ₽
Краснодар, 10 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 12 октября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00

В ближайшие дни

Цыганский барон
12+
Опера
Цыганский барон
14 октября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Шедевры «Русских сезонов» в Париже
6+
Балет
Шедевры «Русских сезонов» в Париже
9 сентября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Фро
16+
Премьера Драма
Фро
16 августа в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше