Спектакль Крошечка-Хаврошечка

Гончарное искусство и волшебство кукольного театра

В преддверии нового спектакля для самых маленьких зрителей вас ждет уникальный опыт, который начнется с прямого общения актеров с детьми. Тема этого спектакля — народные ремесла, и в этот раз мы погрузимся в удивительный мир гончарного дела.

Что ждет зрителей?

Зрители уютно расположатся на мягких подушках и смогут узнать о гончарном круге и процессе создания изделий из глины. Дети ответят на несколько интересных вопросов, что сделает их участие в спектакле более активным и увлекательным.

Волшебство из глины

После знакомства с гончарным делом, из домашней утвари и глиняных игрушек возникнет настоящий спектакль! Представьте, как шкаф, полный посуды, превратится в дом Крошечки-Хаврошечки, а гончарный круг станет ее любимой коровой.

Сказка, полная приключений

Спектакль расскажет о том, что приключилось с Хаврошечкой, о тех, кто помог ей пережить все невзгоды и преодолеть трудности. Эта волшебная сказка подарит детям не только радость, но и новые знания о народных традициях и ремеслах.

Не упустите возможность окунуться в мир творчества и волшебства вместе с вашим ребенком! Ждем вас на нашем спектакле!