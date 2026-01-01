Крошечка-Хаврошечка
О спектакле

Сказка о маленькой девочке и большом чуде от Кемеровского театра кукол им. А. Гайдара

Кемеровский театр кукол им. А. Гайдара приглашает вас на спектакль «Крошечка - Хаврошечка», который станет частью масштабного всероссийского проекта «Театральный поезд». Этот проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) России и пройдет на сцене Новосибирского областного театра кукол.

Спектакль рекомендован для детей старше 5 лет.

Сюжет

Сказка рассказывает о девочке по имени Крошечка-Хаврошечка, которая живет под опекой злой Мачехи и ленивых сестёр. На её плечах лежит множество забот: стирка, уборка и выпас коровы. Тем временем её сестры погружены в мечты о красивых женихах и даже не замечают её трудов.

Однако однажды Крошечка-Хаврошечка попадает в волшебный сон, и в её жизни начинают происходить чудеса. Это история о доброте, о магии и о том, что зло всегда будет наказано. Пьесу написала Ева Монголина, вдохновленная русской народной сказкой.

Не упустите возможность

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит зрителям не только увлекательный сюжет, но и множество положительных эмоций. Ждем вас на представлении!

Июнь
9 июня вторник
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽

