Кемеровский театр кукол им. А. Гайдара приглашает вас на спектакль «Крошечка - Хаврошечка», который станет частью масштабного всероссийского проекта «Театральный поезд». Этот проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) России и пройдет на сцене Новосибирского областного театра кукол.
Спектакль рекомендован для детей старше 5 лет.
Сказка рассказывает о девочке по имени Крошечка-Хаврошечка, которая живет под опекой злой Мачехи и ленивых сестёр. На её плечах лежит множество забот: стирка, уборка и выпас коровы. Тем временем её сестры погружены в мечты о красивых женихах и даже не замечают её трудов.
Однако однажды Крошечка-Хаврошечка попадает в волшебный сон, и в её жизни начинают происходить чудеса. Это история о доброте, о магии и о том, что зло всегда будет наказано. Пьесу написала Ева Монголина, вдохновленная русской народной сказкой.
