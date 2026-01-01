Фолк-мюзикл «Крошечка-Хаврошечка» в театре «Зазеркалье»

Фолк-мюзикл «Крошечка-Хаврошечка» впервые обрел сценическую жизнь в театре «Зазеркалье». Это творение продолжает традицию театра по открытию новых работ современных композиторов, среди которых выделяются такие имена, как Геннадий Банщиков, Сергей Баневич и Леонид Десятников.

Сюжет и содержание

Сказка о бедной сироте Крошечке-Хаврошечке полна мудрости и содержит элементы, которые смогут увлечь зрителей любого возраста. Как и многие народные сказки, она пугает, смешит и заставляет верить в чудо. Главная героиня переживает множество испытаний, но в конечном итоге ее история ведет к торжеству добра и справедливости. Это создает обширное пространство для творческой мысли молодого состава постановочной группы и способствует восприятию спектакля детьми.

Музыка и либретто

Либретто написано Евгением Фридманом, известным зрителям театра как автор популярного спектакля «Страсти по Каштанке». Музыку к мюзиклу создала молодая уральская композитор Анастасия Беспалова. Ее талант был признан на конкурсах, включая конкурс Мариинского театра на создание оперы по произведениям Н.В. Гоголя. Музыкальный язык Беспаловой прост и выразителен, что прекрасно подходит для этого фольклорного произведения.

Мнение художественного руководителя

Художественный руководитель театра «Зазеркалье», народный артист России Александр Васильевич Петров, отмечает: «Анастасия Беспалова нашла очень точный музыкальный язык. В «Крошечке-Хаврошечке» представлена нестандартная интерпретация русского фолка, где каждому персонажу присущи живые интонации и вокальные линии. Это позволяет рассказать историю о любви, наполненную как глубокой мистичностью, так и юмором». Его слова подчеркивают важную роль музыки в создании атмосферы спектакля.

Постановочная группа

Постановочная группа спектакля состоит из талантливых молодых специалистов: режиссера Ольги Чичилановой и художника Сергея Новикова. В оригинальной сценографии использованы элементы мультипликации, а костюмы привносят в спектакль сказочную атмосферу.

Кому адресован спектакль?

«Крошечка-Хаврошечка» предназначен как для младших школьников, так и для подростков. Этот спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра.