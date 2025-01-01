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Крошечка-Хаврошечка и волшебная корова
Билеты от 500₽
Киноафиша Крошечка-Хаврошечка и волшебная корова

Спектакль Крошечка-Хаврошечка и волшебная корова

Постановка
Театр на Басманной 0+
Режиссер Жанна Тертерян
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказка о маленькой сироте, доброте, преданности и смелости

Этот трогательный спектакль открывает маленьким зрителям простые, но важные истины о добре и зле. История о девочке по имени Хаврошечка, которая, став сиротой, попала в дом к злой мачехе. Несмотря на все трудности, её сердце не очерствело: оно полно любви, доброты и сочувствия к ближнему. У девочки есть верный друг и помощник — Коровушка, который всегда рядом, готов поддержать её в самых трудных ситуациях.

Мудрость и сила добра

Главная мысль спектакля проста, но глубока: истинное добро никогда не нуждается в кулаках, оно проявляется в терпении, смелости и преданности. Этот спектакль учит детей, что даже в самых сложных ситуациях важно оставаться верным своим ценностям и помогать тем, кто рядом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
15:00 от 500 ₽
25 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
12:00 от 500 ₽

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