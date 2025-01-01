Меню
Кролик Питер и веселая ферма
Киноафиша Кролик Питер и веселая ферма

Спектакль Кролик Питер и веселая ферма

0+
Возраст 0+

О спектакле

Приключения кролика Питера: спектакль для детей

Спектакль создан по мотивам известной книги «Кролик Питер» Беатрис Поттер. Какие увлекательные приключения ждут озорного кролика на участке таинственного мистера Макгрегора? В этом театрализованном представлении юные зрители не только познакомятся с главными героями, но и получат возможность учить английский язык, вместе с кроликом Питером исследуя ферму и её обитателей.

Что ждет зрителей?

Кролик Питер поможет детям:

  • Научиться ухаживать за огородом, чтобы любоваться красивыми цветами и собирать богатый урожай.
  • Вырастить свой сад, погрузившись в мир садоводства.
  • Выучить названия овощей и фруктов на английском языке.
  • Знакомиться с жителями фермы, слушая их истории на русском и английском.
  • Сортировать и готовить цветы к посадке, обучаясь названиям цветов на английском.
  • Пообниматься и потанцевать с персонажами спектакля.
  • Получить подарки и сделать фотографии с любимыми героями после представления.

Формат и условия посещения

Спектакль проходит в уютном камерном формате, где в зале находится всего максимум 20 детей. Длительность представления составляет около 50 минут. Рекомендуем зрителям подготовить сменную обувь. Взрослые могут воспользоваться бахилами (которые предоставляются) или прийти в носочках. Обратите внимание, что билет необходим на каждого зрителя, включая взрослых и детей старше 2-х лет.

Этот спектакль подходит для мальчиков и девочек в возрасте от 2.5 до 6-7 лет, но вы также можете прийти с детьми младше или старше. Не упустите возможность погрузиться в мир приключений с кроликом Питером!

Фотографии

Кролик Питер и веселая ферма Кролик Питер и веселая ферма Кролик Питер и веселая ферма Кролик Питер и веселая ферма
