Крокодил
Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по сказке Чуковского в театре «Зазеркалье»

Поэма для малышей – сказка Корнея Чуковского «Крокодил» заиграла новыми красками в постановке театра «Зазеркалье». На сцене, представляющей улицы города на Неве, ходит Крокодил и пугает горожан. Но храбрец Ваня с игрушечной сабелькой не боится никого! И Крокодилу не остается ничего, как уплыть в Африку на встречу с родными. Вернувшись после каникул в Петроград, он выпускает на свободу своих друзей, томившихся в клетках. Вот тогда-то и наступает всеобщее братство и дружба.

Особенность спектакля

Удивительно, но всех персонажей в спектакле играют всего двое молодых артистов. Они способны изобразить и реку, и жаркую пустыню, и самолет, и друзей Крокодила. На сцене в качестве декораций всего лишь детская песочница и ванна. Но для детского воображения и воображения режиссера этого вполне достаточно.

Для всей семьи

Спектакль является отличным вариантом для семейного отдыха и будет интересен детям от 7 до 11 лет и их родителям. Приходите, чтобы увидеть, как сказка оживает на сцене!

