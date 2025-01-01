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Крокодил
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Спектакль Крокодил

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Крокодил» в Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов»: путешествие от траура к счастью

После смерти мужа главная героиня спектакля «Крокодил» решает погрузиться в вечный траур. Но жизнь, как известно, не стоит на месте. Она находит способ открыть новую страницу, несмотря на горечь утраты.

Сюжет

Спектакль вдохновлён идеями Антона Чехова и Чарли Чаплина. Он рассказывает о том, как важно уметь видеть новые возможности, когда одна дверь закрывается. С юмором и музыкой мы погружаемся в мир, где траур и радость сосуществуют, а счастье можно найти даже в самых непростых обстоятельствах.

Режиссура и актерский состав

Режиссёр Алла Коровкина создала яркую и запоминающуюся постановку. В главных ролях выступают талантливые актёры: Юлия Бакоян, Сергей Медведев и Евгений Клюев. Каждый из них привносит в спектакль свою индивидуальность, что делает его особенно живым и интересным.

Интересные факты

Спектакль сочетает в себе элементы драмы и комедии, позволяя зрителям не только сопереживать, но и смеяться. Использование музыки добавляет эмоциональной глубины, делая каждую сцену незабываемой.

Не упустите возможность увидеть «Крокодил» и открыть для себя секреты счастья, которые так актуальны в нашем времени.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 4 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

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