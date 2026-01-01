Спектакль Кристоферина

Музыкальная читка мюзикла «Кристоферина»

Приглашаем вас на музыкальную читку оригинального авторского мюзикла «Кристоферина» — удивительной рождественской истории о мечтах, амбициях и магии Северного полюса.

Сюжет

Кристоферина — лучшая работница на Фабрике Санты. Эта юная эльфийка мечтает стать главным менеджером и день за днем доказывает свой профессионализм. Но когда Санта и Миссис Клаус решают уйти в отпуск, они неожиданно назначают на должность Николаса — загадочного персонажа, который оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. Что скрывает Николас? Сможет ли Кристоферина осуществить свою мечту? Узнайте на музыкальной читке!

Формат читки

Это не обычная читка, а скорее эскиз мюзикла — первое знакомство зрителя с новым произведением. Вы станете частью творческого процесса и увидите рождение мюзикла на самом раннем этапе.

Атмосфера рождественского волшебства

Окунитесь в атмосферу рождественского волшебства и станьте свидетелями рождения нового музыкального произведения!