Кристина Новикова. Женщина женщине друг
Кристина Новикова. Женщина женщине друг

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Программа «Женщина женщине друг»

Погрузитесь в глубокую и эмоциональную программу «Женщина женщине друг». Этот спектакль затрагивает важные аспекты женских взаимоотношений, их сложности и поддержки, которые могут существовать между женщинами.

Тема соперничества и дружбы

С детства каждая из нас сравнивает себя с окружающими. Почему? Общество учит нас бороться за признание, но в этом непростом мире женщины зачастую оказываются в положении соперниц. Сколько раз вы слышали утверждение, что женской дружбы не бывает? Вопросов много, и на них предстоит ответить героиням нашей программы.

Противления стереотипам

Программа бросает вызов устоявшимся представлениям: пора разорвать стереотип, что женщины могут быть друг другу врагами. Важным утверждением спектакля является то, что женщина становится лучшей поддержкой для своей подруги. Она сможет понять и почувствовать боль, когда никто другой не сможет.

Для кого этот спектакль?

Это мероприятие для всех женщин, которые еще сомневаются в том, что могут поддерживать друг друга, а не только конкурировать. Присоединяйтесь к обсуждению и откройте для себя новый взгляд на женские отношения через призму дружбы и поддержки.

Не упустите шанс стать частью этой важной беседы. Спектакль обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим.

В других городах
Ноябрь
Апрель
17 ноября понедельник
19:00
Челябинская детская филармония Челябинск, Солнечная, 5
от 2000 ₽
24 апреля пятница
19:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 1800 ₽
