Кристина Мхитарян (сопрано), БСО, дирижёр — А. Гришанин

25 ноября на сцене концертного зала «Зарядье» в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского прозвучит сольный концерт выдающейся сопрано Кристины Мхитарян. Она — одна из самых заметных певиц на современном оперном небосводе, а её потрясающее лирическое сопрано продолжает покорять зрителей и дирижёров по всему миру.
В репертуаре Кристины Мхитарян — самые различные роли: от колдуньи Армиды в опере «Ринальдо» Генделя до очаровательной Манон в одноимённой опере Массне и сказочной Снегурочки в опере Римского-Корсакова. В этот вечер она исполнит арии из произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов.
Партию тенора в дуэтных сценах исполнит талантливый Кирилл Сикора.
В программе возможны изменения. Состав концерта:
Не упустите шанс услышать удивительный голос Кристины Мхитарян в сопровождении Большого симфонического оркестра и насладиться классической музыкой в исполнении выдающихся артистов.