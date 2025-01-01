Меню
Кристина Мхитарян (сопрано), БСО, дирижёр — А. Гришанин
Сольный концерт Кристины Мхитарян

25 ноября на сцене концертного зала «Зарядье» в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского прозвучит сольный концерт выдающейся сопрано Кристины Мхитарян. Она — одна из самых заметных певиц на современном оперном небосводе, а её потрясающее лирическое сопрано продолжает покорять зрителей и дирижёров по всему миру.

В репертуаре Кристины Мхитарян — самые различные роли: от колдуньи Армиды в опере «Ринальдо» Генделя до очаровательной Манон в одноимённой опере Массне и сказочной Снегурочки в опере Римского-Корсакова. В этот вечер она исполнит арии из произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Партию тенора в дуэтных сценах исполнит талантливый Кирилл Сикора.

Программа концерта

В программе возможны изменения. Состав концерта:

I отделение

  • Доницетти
    • Ария Марии Стюарт «Oh nube che lieve per lʼaria t'aggiri» из оперы «Мария Стюарт»
    • Дуэт Марии Стюарт и графа Лестера «Da tutti abbandonata» из оперы «Мария Стюарт»
  • Бизе
    • Каватина Лейлы «Me voilà seule dans la nuit» из оперы «Искатели жемчуга»
    • Дуэт Лейлы и Надира «Ton cœur n'a pas compris le mien!» из оперы «Искатели жемчуга»
  • Массне
    • Ария Манон «Je marche sur tous les chemins» из оперы «Манон»

II отделение

  • Римский-Корсаков
    • Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить» из оперы «Снегурочка»
    • Ария Марфы «Иван Сергеич, хочешь, в сад пойдём» из оперы «Царская невеста»
  • П. И. Чайковский
    • Колыбельная Марии «Спи, младенец мой прекрасный» из оперы «Мазепа»
  • Рахманинов
    • Ария Франчески «О, не рыдай, мой Паоло» из оперы «Франческа да Римини»
  • Баневич
    • Ария Герды «Когда тебя в любом краю» из оперы «История Кая и Герды»

Не упустите шанс услышать удивительный голос Кристины Мхитарян в сопровождении Большого симфонического оркестра и насладиться классической музыкой в исполнении выдающихся артистов.

