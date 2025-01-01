Кристина Мхитарян (сопрано), БСО, дирижёр — А. Гришанин

Сольный концерт Кристины Мхитарян

25 ноября на сцене концертного зала «Зарядье» в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского прозвучит сольный концерт выдающейся сопрано Кристины Мхитарян. Она — одна из самых заметных певиц на современном оперном небосводе, а её потрясающее лирическое сопрано продолжает покорять зрителей и дирижёров по всему миру.

В репертуаре Кристины Мхитарян — самые различные роли: от колдуньи Армиды в опере «Ринальдо» Генделя до очаровательной Манон в одноимённой опере Массне и сказочной Снегурочки в опере Римского-Корсакова. В этот вечер она исполнит арии из произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Партию тенора в дуэтных сценах исполнит талантливый Кирилл Сикора.

Программа концерта

В программе возможны изменения. Состав концерта:

I отделение

Доницетти Ария Марии Стюарт «Oh nube che lieve per lʼaria t'aggiri» из оперы «Мария Стюарт» Дуэт Марии Стюарт и графа Лестера «Da tutti abbandonata» из оперы «Мария Стюарт»

Бизе Каватина Лейлы «Me voilà seule dans la nuit» из оперы «Искатели жемчуга» Дуэт Лейлы и Надира «Ton cœur n'a pas compris le mien!» из оперы «Искатели жемчуга»

Массне Ария Манон «Je marche sur tous les chemins» из оперы «Манон»



II отделение

Римский-Корсаков Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить» из оперы «Снегурочка» Ария Марфы «Иван Сергеич, хочешь, в сад пойдём» из оперы «Царская невеста»

П. И. Чайковский Колыбельная Марии «Спи, младенец мой прекрасный» из оперы «Мазепа»

Рахманинов Ария Франчески «О, не рыдай, мой Паоло» из оперы «Франческа да Римини»

Баневич Ария Герды «Когда тебя в любом краю» из оперы «История Кая и Герды»



Не упустите шанс услышать удивительный голос Кристины Мхитарян в сопровождении Большого симфонического оркестра и насладиться классической музыкой в исполнении выдающихся артистов.