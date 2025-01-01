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Кристина Кошелева
Билеты от 1100₽
Киноафиша Кристина Кошелева

Кристина Кошелева

16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Концерт Кристины Кошелевой в клубе "16 тонн"

Уникальный тембр голоса, особая техника расщепления и нежный образ – все это о Кристине Кошелевой. Она известна своими мощными live-выступлениями, которые завораживают зрителей.

Краткая биография

Кристина Кошелева родилась и выросла в городе Сысерть Свердловской области. Широкую популярность она приобрела благодаря своему невероятному голосу и искренним выступлениям на проекте «ПЕСНИ» на ТНТ. После множества кастингов и отборов Кристина присоединилась к команде Максима Фадеева и стала финалисткой проекта, заняв второе место в команде.

Музыкальная карьера

Треки Кристины на протяжении долгого времени занимали первые строчки в топ-чартах iTunes, Apple Music, Google Play, Яндекс Музыки и VK Music. Ее клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, что подтверждает растущую популярность артистки.

Будущие проекты

На данный момент Кристина работает над своим первым альбомом и готовится к сольному туру по стране. Это отличный шанс увидеть и услышать талантливую певицу вживую!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1100 ₽

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