Концерт Кристины Кошелевой в клубе "16 тонн"

Уникальный тембр голоса, особая техника расщепления и нежный образ – все это о Кристине Кошелевой. Она известна своими мощными live-выступлениями, которые завораживают зрителей.

Краткая биография

Кристина Кошелева родилась и выросла в городе Сысерть Свердловской области. Широкую популярность она приобрела благодаря своему невероятному голосу и искренним выступлениям на проекте «ПЕСНИ» на ТНТ. После множества кастингов и отборов Кристина присоединилась к команде Максима Фадеева и стала финалисткой проекта, заняв второе место в команде.

Музыкальная карьера

Треки Кристины на протяжении долгого времени занимали первые строчки в топ-чартах iTunes, Apple Music, Google Play, Яндекс Музыки и VK Music. Ее клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, что подтверждает растущую популярность артистки.

Будущие проекты

На данный момент Кристина работает над своим первым альбомом и готовится к сольному туру по стране. Это отличный шанс увидеть и услышать талантливую певицу вживую!