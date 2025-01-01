Кристина Ганина. Сольный стендап концерт

Сольный стендап концерт Кристины Ганиной в Питере

Энергичная московская комедиантка Кристина Ганина, яркая звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ, приглашает вас на свой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Ожидайте заряд положительных эмоций, ведь Кристина известна своим уникальным стилем и неподражаемыми отыгрышами, которые стали ее визитной карточкой.

Что вас ждет на концерте?

Концерт обещает быть искренним, смешным и живым. Кристина Ганина поднимет настроение всем зрителям, предлагая остроумные шутки и наблюдения о жизни, которые точно найдут отклик в сердцах публики.

Важная информация для зрителей

Возрастное ограничение: 18+

Столы продаются по местам, для гарантированного комфорта рекомендуем выкупать стол целиком, если вы хотите сидеть без подсадки.

Запуск гостей с 18:00, начало мероприятия в 19:30. Продолжительность шоу — 90 минут.

В течение концерта работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами.

На входе будет производиться проверка паспортов.

Не упустите возможность

Приходите на концерт Кристины Ганиной и насладитесь вечером, полным юмора и женской энергии! Обратите внимание, что скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют.