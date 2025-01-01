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Кристина Ганина. Сольный стендап концерт
Киноафиша Кристина Ганина. Сольный стендап концерт

Кристина Ганина. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Кристины Ганиной в Питере

Энергичная московская комедиантка Кристина Ганина, яркая звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ, приглашает вас на свой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Ожидайте заряд положительных эмоций, ведь Кристина известна своим уникальным стилем и неподражаемыми отыгрышами, которые стали ее визитной карточкой.

Что вас ждет на концерте?

Концерт обещает быть искренним, смешным и живым. Кристина Ганина поднимет настроение всем зрителям, предлагая остроумные шутки и наблюдения о жизни, которые точно найдут отклик в сердцах публики.

Важная информация для зрителей

  • Возрастное ограничение: 18+
  • Столы продаются по местам, для гарантированного комфорта рекомендуем выкупать стол целиком, если вы хотите сидеть без подсадки.
  • Запуск гостей с 18:00, начало мероприятия в 19:30. Продолжительность шоу — 90 минут.
  • В течение концерта работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами.
  • На входе будет производиться проверка паспортов.

Не упустите возможность

Приходите на концерт Кристины Ганиной и насладитесь вечером, полным юмора и женской энергии! Обратите внимание, что скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Руки вверх! Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 28
19:30 от 1300 ₽

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