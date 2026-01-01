Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Krispy Krab & Alfiya Nigmatullina
Билеты от 1000₽
Киноафиша Krispy Krab & Alfiya Nigmatullina

Krispy Krab & Alfiya Nigmatullina

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальный коктейль от Krispy Krab в Ритм блюз кафе

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием! Группа Krispy Krab представит свой незабываемый концерт, в котором звуки фанка, соула, рока и поп-музыки переплетутся в ярком и запоминающемся исполнении.

Знакомьтесь с YALFY

На сцене с вами будет Альфия Нигматуллина, известная под псевдонимом YALFY. Она — солистка Башкирской филармонии, чей волшебный голос способен затронуть самые глубокие чувства. Ее исполнение гарантированно создаст незабываемую атмосферу для каждого зрителя.

Уникальный репертуар

Krispy Krab привнесет в концерт как собственные авторские композиции, так и популярные хиты известных исполнителей. Главная особенность их творчества — сочетание множества жанров в одном треке, создавая интересные музыкальные «коктейли». Каждое произведение станет открытием для даже самого искушенного слушателя.

Музыка и импровизация

Звучание группы обогащено благородным тромбоном, зажигательной трубой, яркой гитарой и виртуозными ударными. Каждый участник Krispy Krab умеет импровизировать, что позволяет наполнять каждое выступление живыми эмоциями. Именно импровизация создает ту самую атмосферу, которая так ценится на концертах.

Вместе с Krispy Krab вы сможете насладиться непринужденным позитивом и погрузиться в мир музыки, который станет украшением вашего вечера. Не пропустите шанс стать частью этого праздника!

Купить билет на концерт Krispy Krab & Alfiya Nigmatullina

Помощь с билетами
Июль
7 июля вторник
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Потомучто
18+
Рок

Потомучто

13 июня в 20:00 Территория Open Air Club
от 2600 ₽
Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS
18+
Джаз

Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS

30 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Анна Гофман. День рождения
12+

Анна Гофман. День рождения

21 июня в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше