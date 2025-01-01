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Kris & Soul Project
Билеты от 2000₽
Киноафиша Kris & Soul Project

Kris & Soul Project

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Премьера программы «Хроники грува» в джаз-клубе Игоря Бутмана

Не пропустите уникальную возможность стать частью музыкального события! 27 и 28 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке пройдет премьера программы «Хроники грува», созданной талантливым коллективом Kris & Soul Project.

Жанры, которые завораживают

Программа охватит разнообразные стили, включая джаз-рок, соул и R&B. Это идеальное сочетание для любителей качественной музыки и живых выступлений. Музыканты обещают создать атмосферу, полную энергии и эмоций.

Что стоит знать о проекте

Kris & Soul Project — это команда, состоящая из профессиональных музыкантов, которые уже успели зарекомендовать себя на музыкальной сцене. Вдохновение для создания программы черпали из классических произведений и современных тенденций, что сделает каждое выступление по-настоящему уникальным.

Где и когда

Место проведения — джаз-клуб Игоря Бутмана, который славится своей уютной атмосферой и высоким качеством звука. Не упустите шанс насладиться живой музыкой в эти осенние вечера!

Билеты

Билеты на программу «Хроники грува» уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность стать свидетелем этого музыкального события.

Приходите, и позвольте музыке погрузить вас в мир джаза, соула и R&B!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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