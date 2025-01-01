Премьера программы «Хроники грува» в джаз-клубе Игоря Бутмана

Не пропустите уникальную возможность стать частью музыкального события! 27 и 28 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке пройдет премьера программы «Хроники грува», созданной талантливым коллективом Kris & Soul Project.

Жанры, которые завораживают

Программа охватит разнообразные стили, включая джаз-рок, соул и R&B. Это идеальное сочетание для любителей качественной музыки и живых выступлений. Музыканты обещают создать атмосферу, полную энергии и эмоций.

Что стоит знать о проекте

Kris & Soul Project — это команда, состоящая из профессиональных музыкантов, которые уже успели зарекомендовать себя на музыкальной сцене. Вдохновение для создания программы черпали из классических произведений и современных тенденций, что сделает каждое выступление по-настоящему уникальным.

Где и когда

Место проведения — джаз-клуб Игоря Бутмана, который славится своей уютной атмосферой и высоким качеством звука. Не упустите шанс насладиться живой музыкой в эти осенние вечера!

Билеты

Билеты на программу «Хроники грува» уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить возможность стать свидетелем этого музыкального события.

Приходите, и позвольте музыке погрузить вас в мир джаза, соула и R&B!