Спектакль Крипта ПО

Новый спектакль от Companhia Nova de Teatro «Крипта ПО» на сцене ТЮЗа им. Брянцева

Театр Companhia Nova de Teatro из Сан-Паулу, Бразилия, представляет свою новую постановку «Крипта ПО». Этот спектакль основан на произведениях знаменитого американского писателя Эдгара Аллана По, включая «Очки», «Ворон», «Овальный портрет», «Береника», «Лигейя», «Уильям Уилсон» и «Сердце-обличитель».

Сцена-инсталляция и элементы саспенса

«Крипта ПО» задумана как «сцена-инсталляция», что позволяет создать уникальную атмосферу, где видеоинтервенции усиливают элементы саспенса и сверхъестественного. Зрители окажутся в мире, наполненном невротическими и навязчивыми играми, где персонажи сталкиваются с глубокими психологическими конфликтами.

Психологические глубины

Постановка исследует галлюцинации, лихорадочные умы и двойственность, которые присущи каждому человеку. Она проливает свет на страхи и призраки, преследующие современных людей, создавая таким образом резонирующий отклик в нашем времени.

Взгляд режиссера

Ленерсон Полонини, режиссёр и драматург, отмечает: «Творчество По — это путешествие в неизвестность. Его литература резонирует сквозь время, оказывая влияние на символистскую поэзию, научную фантастику, детективные истории, кино и искусство. Фатализм в его произведениях обращается к коллективному бессознательному, отражая тревоги современного общества».

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни!