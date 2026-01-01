Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Криминальный бит. Концерт по заявкам
Билеты от 0₽
Киноафиша Криминальный бит. Концерт по заявкам

Криминальный бит. Концерт по заявкам

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт рэп-команды «Криминальный бит»

Рэп-команда «Криминальный бит» готовит нечто особенное для своих поклонников. В новом шоу прозвучат только те треки, которые выберут фанаты через голосование в официальных сообществах команды. Уникальная возможность услышать хиты, занимающие верхние позиции в чартах стримингов, или же редко исполняемые песни станет сюрпризом для слушателей и самих артистов.

Местоположение и даты

Концерт пройдет в двух городах: в Москве 12 июня в клубе Base, а в Санкт-Петербурге 14 июня в клубе Aurora.

О команде «Криминальный бит»

«Криминальный бит» — это ребята из северной столицы, за шесть лет своей карьеры выпустившие более 50 синглов и 9 студийных альбомов. Последний альбом, «Раздатка 9», увидел свет в 2025 году. В прошлом году команда отметила пятилетний юбилей, отправившись в успешный тур по 16 городам России.

Атмосфера выступления

Участники коллектива подчеркивают, что главное в их творчестве — это атмосфера свободы и дух улиц. На сцене они выступают в балаклавах, скрывая свои личности, чтобы акцентировать внимание на их музыке, пропитанной ностальгией и отражающей классический хип-хоп. Тексты песен основаны на их жизненном опыте и уличных приключениях, что делает их творчество близким и понятным каждому слушателю.

Не пропустите!

Шоу-сюрприз, музыка, говорящая о жизни и улицах, а также лирические тексты в сочетании с хлесткими мотивами — не упустите шанс стать частью этого уникального концерта в Москве и Санкт-Петербурге!

Купить билет на концерт Криминальный бит. Концерт по заявкам

Помощь с билетами
Июнь
12 июня пятница
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
В других городах
Июнь
14 июня воскресенье
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Африканские сказки
9 марта в 16:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Хор Данилова монастыря. AVE MARIA. Знаменитые версии великого произведения
12+
Классическая музыка
Хор Данилова монастыря. AVE MARIA. Знаменитые версии великого произведения
9 марта в 19:00 Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь)
от 500 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
12 марта в 20:00 Монтероссо
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше