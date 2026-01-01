Криминальный бит. Концерт по заявкам

Концерт рэп-команды «Криминальный бит»

Рэп-команда «Криминальный бит» готовит нечто особенное для своих поклонников. В новом шоу прозвучат только те треки, которые выберут фанаты через голосование в официальных сообществах команды. Уникальная возможность услышать хиты, занимающие верхние позиции в чартах стримингов, или же редко исполняемые песни станет сюрпризом для слушателей и самих артистов.

Местоположение и даты

Концерт пройдет в двух городах: в Москве 12 июня в клубе Base, а в Санкт-Петербурге 14 июня в клубе Aurora.

О команде «Криминальный бит»

«Криминальный бит» — это ребята из северной столицы, за шесть лет своей карьеры выпустившие более 50 синглов и 9 студийных альбомов. Последний альбом, «Раздатка 9», увидел свет в 2025 году. В прошлом году команда отметила пятилетний юбилей, отправившись в успешный тур по 16 городам России.

Атмосфера выступления

Участники коллектива подчеркивают, что главное в их творчестве — это атмосфера свободы и дух улиц. На сцене они выступают в балаклавах, скрывая свои личности, чтобы акцентировать внимание на их музыке, пропитанной ностальгией и отражающей классический хип-хоп. Тексты песен основаны на их жизненном опыте и уличных приключениях, что делает их творчество близким и понятным каждому слушателю.

Не пропустите!

Шоу-сюрприз, музыка, говорящая о жизни и улицах, а также лирические тексты в сочетании с хлесткими мотивами — не упустите шанс стать частью этого уникального концерта в Москве и Санкт-Петербурге!