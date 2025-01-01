Криминальный бит. Большой сольный концерт

Сольные концерты рэп-команды «Криминальный бит»

Этой зимой рэп-команда «Криминальный бит» завершит свой первый российский тур большими сольными концертами в столичных городах. 12 декабря 2025 года команда выступит в Санкт-Петербурге, а 21 декабря — в Москве.

Новый альбом и хиты

В рамках шоу музыканты исполнит все свои популярные хиты, а также треки из нового альбома «Раздатка 9», который включает 19 песен. Этот релиз был представлен в августе 2025 года и стал результатом пятилетней работы группы, за время существования которой вышло более 50 синглов и 8 студийных альбомов.

История и концепция

Рэп-команда отмечает, что главное в их творчестве — это атмосфера свободы и дух улиц. Музыканты предпочитают выступать в балаклавах, что подчеркивает их стремление сохранить анонимность и акцентировать внимание на музыке. Их лирика наполнена личными историями, уличными приключениями и знакомыми каждому проблемами.

Музыка, отражающая жизнь

Сочетание хлестких мотивов и лирических текстов делает их музыку «музыкой жизни и улиц». Это уникальная возможность для зрителей погрузиться в атмосферу ностальгии и увидеть настоящую уличную культуру на сцене. Не упустите шанс посетить концерты «Криминального бита» в Санкт-Петербурге и Москве!