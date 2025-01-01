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Криминальный бит. 5 лет в деле
Киноафиша Криминальный бит. 5 лет в деле

Криминальный бит. 5 лет в деле

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт рэп-команды «Криминальный бит»

Рэп-команде «Криминальный бит» исполняется 5 лет — достойный повод для празднования! Дерзкий и откровенный дуэт из Санкт-Петербурга приглашает своих фанатов на большой специальный концерт.

Атмосфера свободы и дух улиц

Участники команды подчеркивают, что главное в их творчестве — это атмосфера свободы и дух улиц. Они выступают в балаклавах, что позволяет сосредоточиться на музыке, а не на личностях артистов. Музыка «Криминального бита» пропитана ностальгией и отражает дух классического хип-хопа.

Истории из жизни

Тексты их песен основаны исключительно на жизненном опыте. В них можно услышать былые уличные приключения, проблемы и ситуации, знакомые каждому. «8 альбомов, 150 треков, десяток мощных фитов и большая семья ценителей нашего творчества. Мы не собираемся останавливаться и впереди еще больше песен и концертных шоу», — добавляют парни из «Криминального бита».

Не пропусти шоу «5 лет в деле!»

Музыка жизни и улиц, дух свободы и единения, реальные пацанские истории и биты — всё это ждет вас на юбилейном концерте «5 лет в деле!» Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 23 октября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 24 октября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
20:00 от 1800 ₽
Челябинск, 25 октября
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
19:00 от 1800 ₽
Уфа, 30 октября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
20:00 от 1800 ₽
Самара, 1 ноября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 8 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 1800 ₽
Казань, 9 ноября
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
20:00 от 1900 ₽
Воронеж, 14 ноября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
20:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 15 ноября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
20:00 от 2000 ₽
Краснодар, 16 ноября
Счастье Краснодар, Красноармейская, 68
20:00 от 2000 ₽
Красноярск, 22 ноября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 23 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽

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