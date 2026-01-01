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Криминальное трио
Киноафиша Криминальное трио

Спектакль Криминальное трио

18+
Возраст 18+

О спектакле

Кабаре-комедия в Новосибирском театре эстрады

Спектакль «Криминальное трио» представляет собой кабаре-комедию о мошенниках и аферистах, для которых искусство обмана стало их жизненным кредо. Герои спектакля обладают уникальной способностью к блистательным перевоплощениям, используют свой артистический талант, чтобы устраивать настоящие представления для своих жертв и добиваться своей единственной цели – денег.

Сюжет и персонажи

В «Криминальном трио» зрители встретятся с хитрыми и обаятельными персонажами, которые способны обольстить и обмануть кого угодно. Они создают целые интриги и инсценируют полные сюрпризов ситуации, не оставляя шансов своим жертвам.

Чего ожидать?

Этот спектакль обещает зрителям захватывающие моменты, насыщенные юмором и неожиданными поворотами сюжета. Он погружает зрителей в захватывающий мир мошенников, где каждый ход и каждая реплика пропитаны артистизмом и непредсказуемостью.

В ролях
Владимир Свирин
Арина Лопаткина
Владимир Алексейцев
Татьяна Шуликова
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