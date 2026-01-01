Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Крим Плин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Крим Плин

Крим Плин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Музыкальный проект «Крим Плин» в Нижнем

«Крим Плин» — это яркий музыкальный проект, объединяющий певицу Кристину Ситник и её рок-группу. Они представляют собой уникальное сочетание эмоциональной поп- и рок-музыки, дополненной элементами электроники и народного фольклорного вокала.

Эмоции, звучащие в каждом аккорде

Музыка «Крим Плин» пронизана глубиной чувств и искренностью, что делает каждое выступление поистине запоминающимся. Кристина Ситник освоила разные музыкальные стили и сумела создать собственное, уникальное звучание.

Специальные представления

В программе выступлений всегда можно обнаружить новые акценты. Музыканты обращаются к традиционному фольклору, переплетая его с современными музыкальными трендами. Это создает не только зрелищное, но и эмоционально насыщенное шоу.

Не пропустите!

Заключительные концерты «Крим Плин» обещают стать настоящим событием в музыкальной жизни города. Следите за расписанием и приходите насладиться уникальным сочетанием стилей и великолепным исполнением!

Купить билет на концерт Крим Плин

Помощь с билетами
Ноябрь
27 ноября пятница
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1500 ₽
В других городах
Ноябрь
Декабрь
21 ноября суббота
20:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1200 ₽
18 декабря пятница
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Казённый Унитаз
18+
Рок Панк

Казённый Унитаз

17 октября в 20:00 Live Stars
от 1200 ₽
Технология
18+
Поп

Технология

25 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Великие хиты джаза. Оркестр имени О. Лундстрема
6+
Джаз

Великие хиты джаза. Оркестр имени О. Лундстрема

17 сентября в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше