Спектакль для детей от 3 лет в театре «Домик Фанни Белл»

В театре «Домик Фанни Белл» (сцена на Ольховке) зрителям представят спектакль о веселых приключениях удава Криктора во Франции. Это история о милом плюшевом удаве, который был подарен смелым исследователем Африки на День Рождения.

Коробка с экзотом отправляется в тихий городок Прованса, и местная жизнь постепенно оживает благодаря появлению обаятельного гостя. Спектакль обещает понравиться всем любителям семейных постановок, ведь он наполнен юмором и добротой.

Приходите на спектакль, чтобы окунуться в атмосферу дружбы и весёлых приключений, которые ждут вас вместе с удавом Криктором!