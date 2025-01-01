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Криктор
Билеты от 1600₽
Киноафиша Криктор

Спектакль Криктор

История про удава, совмещающего подвиги с изучением алфавита
Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Приключения Криктера в Провансе. Спектакль для самых маленьких

Приготовьтесь к захватывающим приключениям с Криктором — умным, храбрым и веселым удавом! Этот спектакль перенесет вас в атмосферу маленького французского городка, где царит теплый уют Прованса.

Уникальная атмосфера

События разворачиваются на фоне изысканных декораций и ярких костюмов, которые создают впечатляющую визуальную картину. Живое музыкальное оформление с переливами французского аккордеона добавляет особый шарм и погружает зрителей в волшебный мир спектакля.

Участие зрителей

Особое внимание уделяется интерактивности: ваши дети смогут стать частью увлекательного действия. Это не просто спектакль — это возможность увидеть, как театр оживает прямо на ваших глазах!

Криктор — ваш новый друг

Криктор — не просто персонаж, а настоящий герой, с которым легко и весело. Его дружелюбие и умение находить выход из сложных ситуаций сделают вечер незабываемым для всей семьи.

Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории! Спектакль обещает быть ярким, веселым и поучительным. Ждем вас на представлении!

Режиссер
Сергей Ефремов
В ролях
Мария Сластненкова
Александр Федичкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Криктор Криктор Криктор Криктор

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