Спектакль Криктор

Приключения Криктера в Провансе. Спектакль для самых маленьких

Приготовьтесь к захватывающим приключениям с Криктором — умным, храбрым и веселым удавом! Этот спектакль перенесет вас в атмосферу маленького французского городка, где царит теплый уют Прованса.

Уникальная атмосфера

События разворачиваются на фоне изысканных декораций и ярких костюмов, которые создают впечатляющую визуальную картину. Живое музыкальное оформление с переливами французского аккордеона добавляет особый шарм и погружает зрителей в волшебный мир спектакля.

Участие зрителей

Особое внимание уделяется интерактивности: ваши дети смогут стать частью увлекательного действия. Это не просто спектакль — это возможность увидеть, как театр оживает прямо на ваших глазах!

Криктор — ваш новый друг

Криктор — не просто персонаж, а настоящий герой, с которым легко и весело. Его дружелюбие и умение находить выход из сложных ситуаций сделают вечер незабываемым для всей семьи.

Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории! Спектакль обещает быть ярким, веселым и поучительным. Ждем вас на представлении!