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Крики из Одессы
Киноафиша Крики из Одессы

Спектакль Крики из Одессы

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Крики из Одессы» в Молодёжном театре на Фонтанке

«Крики из Одессы» — это театральная притча, исследующая цикличность жизни через музыку и страсть. Постановка в Молодёжном театре на Фонтанке предлагает зрителям уникальное сочетание драматических событий и живой музыкальной атмосферы.

Сюжет

Главный герой драмы, Мендель Крик, достиг вершины своей жизни и решает оставить её навсегда, окунувшись в юношеские развлечения. Продажа своего бизнеса и планирование совместного путешествия с молодой возлюбленной — это его способ уйти от старости и семейных обязанностей.

Однако взрослые сыновья Менделя не согласны с его решениями. Они пытаются всеми способами остановить отца, не понимая, что его страсть оборачивается для него же страданием и болью. В ходе своего путешествия Мендель сталкивается с внутренними конфликтами и трудностями, которые помогают ему осознать истинные ценности жизни, смириться со старением и обрести внутренний покой.

Музыкальное сопровождение

Постановка насыщена яркими народными мелодиями — еврейскими, русскими и украинскими. Эти мелодии вдохновляют героев на темпераментные танцы и создают уникальную атмосферу праздника. Многоголосье народных песен придает спектаклю текучесть и выразительность, подчеркивая радость бытия и красоту жизни, несмотря на её сложности.

«Крики из Одессы» в Молодёжном театре на Фонтанке — это спектакль, который сочетает в себе глубокую драматургию и богатое музыкальное наследие. Он приглашает зрителей погрузиться в мир страстей и размышлений о жизни, напоминая о важности принятия и радости в каждом моменте бытия.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Роман Агеев
Регина Щукина
Алексей Одинг
Светлана Строгова
Александр Куликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

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