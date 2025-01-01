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Крик любви
Билеты от 4500₽
Киноафиша Крик любви

Спектакль Крик любви

6+
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Возвращение к жизни: спектакль о страсти и ненависти

История их страсти обрастала мифами, которые не сходили с первых полос всех газет и глянцевых журналов. Скандальное расставание стало главной новостью телеэфиров. Прошло 30 лет, и от былой популярности не осталось и следа. Их больше не снимают в кино, не предлагают роли в театре, не зовут в телешоу, и газеты забыли о них.

Все это время они не общались и люто ненавидели друг друга. Но однажды им предложили сыграть в одном спектакле. Теперь они вынуждены репетировать вместе, ведь этот спектакль может вернуть им былую славу, решить финансовые проблемы и обещает стать настоящим открытием театрального сезона!

Участники спектакля

  • Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии.
  • Ольга Богданова — народная артистка России.
  • Сергей Громов — актёр театра и кино.
  • Софья Куцерубова — актриса театра и кино.

Не пропустите это уникальное событие, которое обещает стать не только увлекательным, но и глубоким рассказом о любви, ненависти и искуплении. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Владимир Устюгов
В ролях
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Ольга Богданова
Ольга Богданова
Сергей Громов
Сергей Громов
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Игорь Ларин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 4500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽
Уфа, 3 ноября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
18:00 от 1000 ₽

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