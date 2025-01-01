Спектакль Крик любви

Возвращение к жизни: спектакль о страсти и ненависти

История их страсти обрастала мифами, которые не сходили с первых полос всех газет и глянцевых журналов. Скандальное расставание стало главной новостью телеэфиров. Прошло 30 лет, и от былой популярности не осталось и следа. Их больше не снимают в кино, не предлагают роли в театре, не зовут в телешоу, и газеты забыли о них.

Все это время они не общались и люто ненавидели друг друга. Но однажды им предложили сыграть в одном спектакле. Теперь они вынуждены репетировать вместе, ведь этот спектакль может вернуть им былую славу, решить финансовые проблемы и обещает стать настоящим открытием театрального сезона!

Участники спектакля

Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии.

— заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии. Ольга Богданова — народная артистка России.

— народная артистка России. Сергей Громов — актёр театра и кино.

— актёр театра и кино. Софья Куцерубова — актриса театра и кино.

Не пропустите это уникальное событие, которое обещает стать не только увлекательным, но и глубоким рассказом о любви, ненависти и искуплении. Билеты уже в продаже!