Спектакль Крик любви

История их страсти обрастала мифами, которые не сходили с первых полос всех газет и глянцевых журналов. Скандальное расставание стало главной новостью телеэфиров. Прошло 30 лет, и от былой популярности не осталось и следа. Их больше не снимают в кино, не предлагают роли в театре, не зовут в телешоу, и газеты забыли о них.
Все это время они не общались и люто ненавидели друг друга. Но однажды им предложили сыграть в одном спектакле. Теперь они вынуждены репетировать вместе, ведь этот спектакль может вернуть им былую славу, решить финансовые проблемы и обещает стать настоящим открытием театрального сезона!
Не пропустите это уникальное событие, которое обещает стать не только увлекательным, но и глубоким рассказом о любви, ненависти и искуплении. Билеты уже в продаже!