Спектакль Крестьянин-миллионер, или что вы имеете в виду?

Девушка из страны Фей: новое прочтение классики

Что лучше, «чрезмерное богатство» или «умеренный достаток»? Этот вопрос задает австрийский драматург и театральный директор Фердинанд Раймунд в своей очаровательной пьесе «Девушка из страны Фей, или крестьянин-миллионер».

Современная интерпретация

Режиссер и исполнительница Аннет Адар, композитор Андрей Ксенофонтов и хореограф Маргарита Ярустовская представляют классическое произведение в новой музыкальной постановке, отражающей дух времени. Их работа удачно сочетает традиции театра и современные подходы, что делает спектакль актуальным для зрителей всех возрастов.

Семейный спектакль

«Девушка из страны Фей» предназначена для семейного просмотра и прекрасно подойдет для посещения с детьми. Постановка предлагает зрителям не только развлечения, но и возможность задуматься о важных вопросах жизни.

Награды и достижения

Спектакль был отмечен дипломами XXVII Международного фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи и «ЛИК2025» в Пушкинских горах. В 2012 году экспериментальная постановка Аннет Адар в рамках лаборатории «Молодые режиссеры - детям» получила диплом Российской национальной премии на 9-м Всероссийском фестивале «Арлекин».

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию классического произведения, которая оставит множество впечатлений и подарит добрые эмоции каждому зрителю.