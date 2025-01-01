Меню
Крёстные. Большой концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Крёстные. Большой концерт

Крёстные. Большой концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: выступление группы Крёстные в МТ Music Bar

В Мумий Тролль баре 8 октября зрителей ждет незабываемый вечер с музыкальной группой Крёстные. Эти не родные, но близкие по душе люди станут проводниками в мир переживаний и эмоций. Их музыка — настоящая находка для тех, кто ищет утешение и вдохновение в кружении повседневной жизни, насыщенной скоростью и шумом.

Звук, который запоминается

Крёстные предлагают крафтовую и заразительно юную музыку, идеально подходящую для осенних вечеров. Это возможность собраться в теплом кругу, натанцеваться и поностальгировать, переживая весь спектр эмоций и вновь влюбляясь в жизнь.

Искренние мелодии

Каждая песня группы словно страница из личного дневника. В их текстах слышны вокальные распевы и отголоски гитарной музыки 1990-х, а также чуткие и честные строки, которые хочется обсудить с другими. Музыка Крёстных насыщена глубокими смыслами, и она способна вдохновлять на откровенные разговоры о том, что тревожит и радует сердце.

Не упустите шанс разделить эти моменты с музыкантами и другими зрителями в уютной атмосфере Мумий Тролль бара. Вас ждет вечер, полный эмоций и музыки, которая заставляет задуматься. Присоединяйтесь к Крёстным и откройте свои чувства!

