Культурно-образовательный проект «Библия для детей»

Проект «Библия для детей» возвращает забытое воспитание, которое существовало до 1917 года, когда перед сном детям читали Библию. С наступлением эпохи безверия и отторжения духовного развития, это традиция была утрачена, но теперь она возрождается через театральное искусство.

Содержание проекта

Проект включает 8 спектаклей, каждый из которых посвящен определенному периоду развития Мира — от его сотворения до Апокалипсиса. Дети, посещая эти спектакли, узнают историю Адама и Евы, их грехопадение, а также важнейшие события из жизни Христа, такие как Рождество, Крещение и Пасха.

Христовы Заповеди и смысл жизни

В спектаклях дети также узнают, что такое Христовы Заповеди, что такое смертный грех и какие последствия он влечет. Одним из спектаклей проекта является «Крещение», который рассказывает о событиях, предшествующих появлению Иисуса Христа.

Предвестие пришествия Мессии

В спектакле дети становятся свидетелями того, как народ ожидал пришествия Мессии и задавался вопросом, не является ли Иоанн Креститель тем самым избавителем. Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною, сильнее меня; я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Эти слова Иоанн говорил о Иисусе Христе.